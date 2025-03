BBB 25: Eva e Renata questionam estratégia de jogo de Vitória; ‘carta na mão muito boa’

Eva demonstrou preocupação com a chance de ser indicada e mencionou que outros participantes já indicavam essa possibilidade. “O Gui e a Dona Delma falaram na festa: ‘Se você for, você volta’. Mas eu não quero experimentar nem ir”, disse a sister.

Ela também levantou a hipótese de que Vitória poderia justificar a escolha usando a eliminação de Matheus. “Eu botei ele no paredão porque o meu problema era com ele, mas quem tirou foi o público. Ela teve problemas bem maiores do que comigo aqui. Ela simplesmente teve todo aquele BO com as meninas e pronto. Aí no outro dia estava tudo bem”, avaliou.