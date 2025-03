BBB 25: Thamiris é consolada por Maike após afastamento de Vitória: ‘Ela também te perdeu’

Após as revelações do Seu Fifi no Big Brother Brasil 25, a relação entre Thamiris e Vitória Strada estremeceu. As duas, que eram grandes aliadas, se afastaram após a atriz descobrir que a nutricionista falava mal dela pelas costas.

Nesta sexta-feira, 7, Thamiris desabafou com Maike sobre a sua relação com a antiga aliada. “Eu já estava me sentindo um pouco sozinha, mas eu não estava querendo acreditar que eu estava sozinha, que de uma certa forma, a Vitória estava assim, comigo... Não estava nada”, confessou. Ao longo da conversa, a sister chorou.

Thamiris desabafa com Maike sobre relação rompida com Vitória Strada. Foto: Reprodução/Globo

PUBLICIDADE Na última terça-feira, 4, a irmã de Thamiris foi eliminada do programa. Camilla saiu com 94% de rejeição, o recorde negativo da atual temporada. Na quinta-feira, 6, Vitória se mudou do Quarto Nordeste e foi para o Quarto Anos 50. A mudança ocorreu pois, segundo a participante, “não havia mais clima” para ela compartilhar o mesmo ambiente com as antigas aliadas. Ao escutar o desabafo da amiga, Maike afirmou que Thamiris deveria respeitar o desejo de Vitória, mas também destacou que ela não é a única que está perdendo.

“Às vezes, a gente perde pessoas mesmo, mas você também é uma perda para ela... Não se coloque nesse papel: ‘Ai, eu perdi a Vitória’“, opinou Maike. “A Vitória também te perdeu... Quantas vezes ela chorou aqui e você que estava com ela?”, questionou. Apesar do conselho, Thamiris continuou cabisbaixa.