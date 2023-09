‘Beija Sapo’: Tudo sobre o programa que terá Valentina Bandeira e Daniela Cicarelli

Beija Sapo já tem data de estreia marcada. O reboot do reality de namoro, que antes era apresentado por Daniela Cicarelli e foi sucesso entre 2005 e 2007 na MTV Brasil, volta à tela com uma nova apresentadora, a atriz Valentina Bandeira, no próximo domingo, 17.

“É um privilégio sem tamanho apresentar um programa tão icônico, lembrado por tanta gente. Eu fui muito fã do Beija Sapo na época e me imaginar hoje como apresentadora é de cair o queixo, e uma prova de como a vida pode surpreender a gente”, afirmou Valentina em entrevista para a Folha.

Apesar de nova apresentação, Cicarelli marca presença no programa. Em parceria com o Pluto TV e o Tinder, a MTV lança quadro intitulado Tinder Apresenta Socorro Cicarelli, onde Daniela Cicarelli atuará como uma espécie de fada madrinha moderna da internet. A cada quinze dias, Cicarelli compartilhará conselhos sobre relacionamentos e reagirá a histórias enviadas por usuários do aplicativo de paquera Tinder, semelhante a um serviço de atendimento ao cliente.

Além disso, o reboot do programa incluirá participantes transgênero e promete explorar temas contemporâneos e polêmicos relacionados ao amor e aos diferentes modos de relacionamento na era digital. Os 12 episódios já foram gravados, e a equipe de produção conta com membros que estiveram envolvidos na versão original do Beija Sapo.

Beija Sapo estreia às 21h do dia 17 de setembro na Pluto TV, com uma segunda exibição na MTV no dia seguinte, no mesmo horário.