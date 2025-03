Quem vai sair do BBB 25? Veja 5 polêmicas de Thamiris no BBB 25

Com 65 dias de confinamento, Thamiris enfrenta seu primeiro Paredão no BBB 25. Durante o jogo, a sister esteve na mira do líder três vezes, foi imune em uma semana, passou pelo Castigo do Monstro duas vezes e integrou a Xepa por sete semanas.

Thamiris enfrenta o seu primeiro paredão na próxima terça-feira,11 Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Do Sincerão ao RoBBB Seu Fifi, Thamiris se tornou um dos nomes mais comentados da edição. Relembre cinco polêmicas que a nutricionista esteve envolvida durante o programa.

Desentendimento com Vitória Strada

A relação entre Thamiris e Vitória Strada foi marcada por altos e baixos desde o início do jogo. As duas faziam parte do Quarto Nordeste e chegaram a manter uma aliança, mas o desgaste na convivência se tornou cada vez mais evidente. Camilla Maia, irmã de Thamiris, sempre teve um relacionamento mais instável com Vitória, fazendo críticas à atriz tanto em conversas privadas quanto na frente de outros brothers. Com o tempo, Thamiris se viu no meio desse conflito, tentando manter a aliança com Vitória, mas também acompanhando as opiniões da irmã.

O ponto de ruptura aconteceu após a formação do último Paredão, quando Vitória votou em Thamiris. Sem esperar esse movimento, a sister se surpreendeu ao descobrir o voto através do Dedo Duro, acionado por Maike na Central do Líder.

Beijo polêmico com João Gabriel

Após uma festa, Thamiris e João Gabriel trocaram beijos no quarto Nordeste. O momento gerou forte repercussão nas redes sociais, com internautas questionando o estado de consciência de João Gabriel no momento do beijo, levantando debates sobre consentimento.

A polêmica fez com que o nome de Thamiris fosse um dos mais comentados do programa, e alguns espectadores chegaram a pedir sua expulsão do reality.

Alguns dias após o beijo, Thamiris tentou conversar com João Gabriel para entender sua percepção sobre o ocorrido, mas o brother demonstrou desconforto com a situação.

Fofoca no RoBBB Seu Fifi

No Sincerão do dia 5 de março, o RoBBB Seu Fifi revelou uma fofoca atribuída a Thamiris. A mensagem dizia que Guilherme deveria se aproximar mais de quem tem a mesma origem que ele e não focar tanto em criar alianças com camarotes. Após a dinâmica, Thamiris procurou Guilherme para dar sua versão.

“Eu achava que vocês três (Guilherme, Maike e Gabriel) seriam muito fortes juntos, mas vocês não conseguiram se unir.”

Guilherme não gostou do comentário e rebateu. “Eu nunca tive esse pensamento de me juntar com quem veio do mesmo lugar que eu. Eu me junto por questão de conexão mesmo.”

Beijo em Aline

Durante a Festa do Líder, no dia 20 de fevereiro, Aline e Thamiris protagonizaram um momento que chamou a atenção dos brothers e do público. Enquanto conversavam na pista de dança, Aline se aproximou e beijou Thamiris.

O episódio gerou repercussão dentro da casa, principalmente após Gracyanne Barbosa comentar o ocorrido com Vitória Strada. “Não comenta do beijo com ninguém, porque eu acho que a Mona (Thamiris) não gostou”, disse Gracyanne.

Thamiris revelou que não esperava o beijo e expressou surpresa ao falar sobre o momento. “Estava perto demais já. Eu senti a língua, senti a boca...”, contou a sister em conversa com Gracyanne e Daniele Hypólito.

Decisão no Pegar ou Guardar

No dia 5 de fevereiro, Thamiris e Camilla foram escolhidas por Gracyanne Barbosa e Giovanna para participar da dinâmica Pegar ou Guardar. No confessionário, as sisters tiveram que decidir entre adicionar R$ 70 mil ao prêmio final do reality ou ficar com R$ 35 mil cada.

Elas optaram por embolsar o valor, o que resultou no fechamento do Quarto Anos 50. Os brothers que dormiam no local tiveram um minuto e meio para retirar seus pertences antes de o cômodo ser trancado por tempo indeterminado.