‘Big Brother Portugal’: porta cai em cima de participante e emissora se manifesta

Uma das participantes do Big Brother Portugal 2023, Mafalda Diamond, sofreu um acidente neste sábado, 19. Ela estava andando pela casa quando foi atingida na cabeça por uma porta do guarda-roupa de um dos quartos do reality show. O momento foi registrado pelas câmeras do programa, assim como o pedido de “socorro”.

Mafalda Diamond, participante do 'Big Brother Brasil Portugal 2023' Foto: @mafaldadiamond/Instagram

Nas imagens é possível ver a participante entrando em um dos cômodos quando a porta cai em cima da sua cabeça. Diamond acaba caindo no chão e grita pedindo ajuda aos outros participantes, que correm para ajudá-la.

Porta do cenário do “Big Brother Portugal” caiu na cabeça de um participante 😨 pic.twitter.com/VuLz0qRLXK — Tracklist (@tracklist) November 19, 2022

A família da participante então usou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre o acontecido.

“Relativamente ao acidente que a Mafalda sofreu, informamos que a família está em contato com a produção e tudo está sendo feito para assegurar e garantir o bem-estar e a saúde da Mafalda. Agradecemos a todos pela preocupação”, escreveram.

A produção do programa também disse que a moça está bem e que vai atualizar o público assim que tiverem novas notícias.

“Estamos seguindo os procedimentos habituais neste tipo de situações para garantir o bem estar da concorrente. Comunicamos uma atualização assim que possível”, disseram.