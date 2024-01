Bispo de programa na Band se irrita com técnicos durante programa ao vivo

O bispo Luciano Neves, da Igreja Unida Deus Proverá, se irritou com a equipe do programa Desperta Brasil Deus Proverá na manhã desta terça-feira, 16, por causa de falhas técnicas durante a transmissão ao vivo da atração matinal transmitida pela Band.

Bispo Luciano Neves se irritou com a técnica de seu programa após falhas da equipe de som e cinegrafistas. Foto: Reprodução/Band

“Se eu tivesse um pequeno retorno de som seria tão bom, eu senti que estou num programa, seria tão maravilhoso isso, mas vamos lá”, começou o líder religioso durante o programa. “O volume está bom, está do áudio aqui. Está ótimo, do retorno está maravilhoso. Deixa nessa altura, obrigado”, continuou.

Ao longo da atração, os problemas com o áudio continuaram, o que levou Luciano a seguir com as reclamações. “Não precisa me dar retorno do meu áudio, não, que está voltando. Tem que orientar lá o rapaz. Está voltando o que eu falo, tá? (...) Isso aí me ajuda, pessoal. Vamos lá”, chamou a atenção da técnica.

As reclamações não foram exclusivas para a equipe de som. Os cinegrafistas da atração também levaram um “puxão de orelha”. “Olha, vocês têm que estar enquadrados aqui, porque ali não é cenário não, gente. Pelo amor de Deus. Senão o camarada fica filmando lá o técnico de som. O cenário é aqui. Se posicione aí, vamos lá”, falou.

Ao longo do programa os erros técnicos continuaram o bispo seguiu fazendo reclamações com a equipe. “Tem áudio, mas eu preciso saber se o áudio saiu ou se não saiu. Ah não saiu? Que bênção”, disse em um momento. “Estão arrebentando”, falou em outro, ironicamente. “O operador de áudio aqui tá uma bença, hein, nota 10″, seguiu reclamando sem, no entanto, levantar a voz para a equipe. As falhas se seguiram até o final do programa.

Com pouco mais de dois meses na grade da Band, a atração ocupa o espaço que antes era do bispo R. R. Soares. Luciano tem 35 anos de vida religiosa, já passou por denominações como Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus e Igreja Mundial do Poder de Deus, antes da abrir sua própria igreja, a Igreja Unida Deus Proverá.