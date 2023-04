‘Boneyard’: Mel Gibson e rapper 50 Cent vão estrelar thriller policial

O ator Mel Gibson e o rapper 50 Cent vão estrelar o filme Boneyard, um thriller policial inspirado em eventos reais. As informações são do site The Hollywood Reporter.

A trama segue um agente do FBI, interpretado por Gibson, que está em busca de um assassino em série apelidado como The Bone Collector (“Colecionador de Ossos”, em português).

Simultaneamente, o chefe do departamento de polícia e um de seus policiais, cuja sobrinha está desaparecida, acreditam que um de seus próprios colegas pode estar ligado aos assassinatos.

50 Cent viverá o chefe de polícia, enquanto o policial será interpretado pelo ator Brian Van Holt. A atriz Nora Zehetner também é um dos nomes do elenco, mas não teve o papel revelado.

Mel Gibson e rapper 50 Cent vão estrelar o filme de thriller policial ‘Boneyard’. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP e Brendan McDermid/REUTERS

Segundo o The Hollywood Reporter, as gravações do longa já tiveram início e estão ocorrendo na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. A produção é dirigida por Asif Akbar e ainda não tem previsão de estreia.

Esta não será a primeira vez de 50 Cent trabalhando como ator. Ele já esteve em diversas produções de ação e do gênero policial, incluindo a série Power (2014-2020) e os filmes Fique Rico ou Morra Tentando (2005) e Covil de Ladrões (2018).

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais