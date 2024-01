Boninho brinca com reações após vitória de Davi no Bate e Volta do BBB 24: ‘A torcida vibra’; veja

A vitória de Davi na primeira Prova Bate e Volta da 24ª edição do Big Brother Brasil chamou a atenção de Boninho. Nesta segunda-feira, 29, o diretor do reality reproduziu e comentou a cena em uma postagem no Instagram.

Davi havia recebido 9 votos da casa, mas escapou da berlinda depois de vencer o desafio. Boninho fez referência à torcida do brother, que vem aumentando cada vez mais nas redes sociais. “Adoro quando a torcida vibra comemorando um gol, quando o cara que está lá vibra muito como se fosse a final da Copa do Mundo”, escreveu.

Boninho brinca sobre vitória de Davi na primeira Prova Bate e Volta da edição. Foto: Globo/Divulgação

PUBLICIDADE O diretor ainda declarou que “o BBB é o nosso futebol popular”. “‘Bora’ continuar o jogo. Só está começando”, prometeu. Além do motorista de aplicativo, Pitel também escapou do paredão. Isabelle, Juninho, Luigi e Alane disputam a permanência na casa.

Na internet, usuários do X, antigo Twitter, comemoraram a vitória do brother e fizeram memes com a reação de Wanessa e Yasmin, rivais dele no jogo. “Davi voltando do Bate Volta e anulando os 9 votos. E ainda foi para o Vip”, celebrou a influenciadora Nath Finanças. Há internautas, inclusive, que torcem por um paredão falso com o brother.