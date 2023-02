Depois de Fiuk, os participantes do Big Brother Brasil 23, estão chamando a atenção pelo uso excessivo de cigarro. Por isso, Boninho decidiu criar mais uma regra na casa na última quinta-feira, 19.

Enquanto os participantes realizavam suas atividades, a voz do diretor pegou a todos de surpresa. “Atenção, senhores, nós não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Então, a gente vai reorganizar, porque vocês estão fumando demais”, iniciou.

Leia também BBB 23: Madrugada foi marcada por briga entre as líderes, decisões de votos e mais

MC Guimê é um dos participantes fumantes do BBB 23 Foto: Globo

O anúncio seguiu com a explicação da novidade, que proíbe a entrada de cigarro na casa, mesmo apagado, e o uso na orelha. “Orelha não fuma. Quando vocês estiverem fumando, do lado de fora, como sempre e, por favor, devolvam as caixinhas porque facilita a vida de vocês. O cigarro ficará somente em uma caixa”, pontuou.

Por fim, Boninho agradeceu e deixou uma reflexão aos jogadores: “O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar”.