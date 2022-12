Boninho publica lista com celebridades cotadas para o ‘Big Brother Brasil 23’; veja

Enquanto o jogo entre Argentina e França acontecia no Catar, Boninho aproveitou para lançar uma bomba nas redes sociais e sair correndo. O diretor de núcleo da Rede Globo disse em um vídeo que vai abrir votação para que os fãs ajudem a escolher quais celebridades estarão no Big Brother Brasil 23, que estreia em 16 de janeiro. O link para que as pessoas votarem ainda não foi divulgado.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Boninho disse que a lista de pessoas cotadas para o 'camarote' do 'BBB 23' está extensa e, por isso, decidiu abrir votação popular Foto: Reprodução/Multishow

Boninho incentivou que os internautas votem em seus nomes preferidos. Ele organizou as pessoas que poderão estar na próxima edição do reality show pelas categorias “cantoras e cantores”, “influencers”, “atrizes e atores”, e “outros”. “A lista de candidatos para o BBB está tão grande que eu resolvi fazer um prêmio tipo Hollywood, que você vota em quem deve entrar no BBB”, afirmou.

Entre as celebridades cotadas está a cantora Wanessa, que recentemente publicou um vídeo em seu perfil no Instagram dizendo que não participará do programa. Também aparecem Cleo Pires, Samantha Schmütz, Sérgio Loroza, Joelma, Lexa, Rita Von Hunty e a ex-jogadora de basquete Hortência. Veja a lista completa abaixo.

Lista de celebridades cotadas para o BBB 23

Cantoras e cantores

Vitão

Paula Fernandes

Wanessa

Lexa

Joelma

Mariely Santos

Murilo Huff

Lucas Lucco

Atrizes e atores

João Guilherme

Bruna Griphao

Yasmin Brunet

Samantha Schmütz

Pedro Novaes

Micael Borges

Sérgio Loroza

Rafael Infante

Ana Hiraki

Cleo Pires

Rômulo Arantes Neto

Influencers Digitais

Sofia Santino

Dora Figueiredo

Laura Brito

Vivi Wanderley

John Drops

Rita Von Hunty

Lívia Andrade

Wanessa Lopes

Outros

Hortência

Arthur Zanetti

Ingrid Silva

Pablo Morais

