Brasileira movimenta o Big Brother Portugal e vai ao paredão: ‘Se eu sou galinha, você é um lixo’

A modelo brasileira Adryelhe Peixoto, participante do Big Brother Portugal 2025. Foto: @adryelhe via Instagram

A modelo brasileira Adryelhe Peixoto está entre os participantes da versão portuguesa do Big Brother. A edição começou em 23 de março, mas Adryelhe só entrou na casa no dia 3 de abril. Desde então, tem protagonizado discussões que repercutiram entre os fãs do reality, transmitido em Portugal pela emissora TVI.

PUBLICIDADE Na última quinta-feira, 10, Adryelhe rebateu uma crítica do adversário Mikael durante a dinâmica Cadeira Quente - equivalente ao Sincerão no Big Brother Brasil. “O posicionamento que tenho visto dela é ficar na frente das câmeras, parece uma galinha”, cutucou Mikael. A brasileira rebateu o xingamento: “Eu sou galinha? Se eu sou galinha, você é o que? Você está me xingando de galinha. Sei muito bem o que é uma galinha. Você é o gostoso da casa? Se eu sou galinha, você é um lixo”, disse.

Mikael tentou se defender, dizendo que “galinha é uma mulher elegante”, mas Adryelhe não acreditou na desculpa. “E, pra mim, ser um lixo é supercool, superchique”, ironizou a modelo. Veja vídeo do momento:

Pouco depois, ela foi nomeada (termo para o Paredão de lá) junto com outros três participantes, correndo o risco de ser “expulsa” (eliminada) neste domingo, 13.

Quem é Adryelhe Peixoto

Adryelhe Peixoto tem 24 anos, é baiana de Salvador e modelo. Ex-Miss Brasil 2018, chegou a Portugal em 2022 para participar de um concurso de beleza e decidiu continuar a vida no país europeu. “Encontrei aqui um lugar onde me senti acolhida e vi oportunidades para crescer”, contou ela em seu vídeo de apresentação do reality.

Única mulher negra no Big Brother português, tem movimentado a casa em poucos dias de participação e já conquistou os espectadores brasileiros, que manifestam apoio nas redes sociais.

“Sou forte, corajosa e resiliente. Não sou uma pessoa de guardar palavras para depois, resolvo na hora”, descreve Adryelhe.