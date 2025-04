Brasileira se torna vice-campeã do Big Brother italiano, mas é acusada de homofobia; entenda

A modelo brasileira Helena Prestes, 34, se tornou vice-campeã do Grande Fratello, o Big Brother italiano, na segunda-feira, 31, perdendo o primeiro lugar para a cantora Jessica Molarcchi, sua rival no reality. Nesta terça-feira, 1º, o nome de Helena esteve em alta nas redes sociais. Fãs do programa acusam a modelo de homofobia e dizem que ela não representa o País.

PUBLICIDADE A acusação se dá por Helena ter contestado a sexualidade da participante Zeudi Di Palma, modelo italiana de 23 anos que se identifica como bissexual. As duas começaram o programa como amigas e chegaram a ter um envolvimento amoroso – inclusive, sofreram preconceito por parte dos espectadores. Em determinado momento do reality, porém, se tornaram adversárias. Helena disse achar que Zeudi quis fazer uma “historinha para criar hype com as mulheres”. A brasileira debochou da sexualidade de Zeudi em várias ocasiões, insistindo que a italiana estava confusa e que instrumentalizava “coisas sérias” em seu favor. Além disso, Helena chamou a história contada pela italiana sobre como foi assumir gostar de mulheres de “um show”.

Fãs de Zeudi chegaram a enviar um avião com a mensagem “a sexualidade não é uma confusão, estamos com você” para sobrevoar a casa. A reação de Helena foi chamar Zeudi de falsa. O vídeo abaixo, publicado por um usuário do X (antigo Twitter), traz um compilado dessas cenas com legenda. Assista:

“Helena Prestes não representa o Brasil! Ela foi machista, misógina e homofóbica naquele programa”, publicou outra internauta na rede social. Helena ainda não se manifestou sobre as acusações.

Em seu Instagram, a modelo falou sobre a experiência no reality após se tornar vice-campeã. “Seis meses intensos, cheios de emoções, descobertas e crescimento! Entrei naquela casa sem saber o que esperar, mas vivi cada momento com o coração aberto. Enfrentei desafios, ri, aprendi e aproveitei cada momento dessa incrível aventura”, escreveu ela. A 18ª temporada do programa começou em 16 de setembro do ano passado.

A trajetória de Helena no reality foi marcada por mais polêmicas. A modelo protagonizou discussões e momentos intensos no confinamento, que a tornaram uma das figuras mais relevantes da edição. Por isso, apesar de ter sido eliminada do programa em 15 de janeiro, foi escolhida para retornar à casa cinco dias depois, em uma repescagem surpresa promovida pelo programa. A rival Jessica Molarcchi (campeã do reality) também participou da dinâmica e retornou ao confinamento.

Fãs apontavam que a brasileira era alvo frequente de episódios de xenofobia no programa, o que também repercutiu entre os espectadores.

Um dos momentos mais tensos do programa aconteceu quando, durante uma refeição, Jessica direcionou vários xingamentos a Helena. Irritada, a brasileira avisou: “Se me chamar assim de novo, você vai ver o que vou fazer”. Jessica desafiou a modelo e repetiu a ofensa, chamando-a de “imbecil”. Nesse momento, Helena se levantou, pegou uma chaleira cheia de água e jogou na direção da rival.

Os outros participantes interviram e Helena foi isolada. Jessica não chegou a ser atingida, e não ficou claro se o conteúdo da chaleira estava quente ou não.