Brendan Fraser revela acidente que quase o matou durante filmagens de ‘A Múmia’

O ator Brendan Fraser revelou que quase morreu durante as gravações do filme A Múmia. Ele relembrou episódios marcantes em sua carreira em participação do The Kelly Clarkson Show.

“Eu estava na ponta dos pés, com a corda [em volta do pescoço], e você só consegue se mover até certo ponto”, contou para a estrela da música. “E [o diretor Stephen Sommers] correu e disse: ‘Ei, não parece muito que você está sufocando - podemos tentar um pouco mais?’”, relata.

Brendan Fraser poses for photographers at the photo call for the film 'The Whale' during the 79th edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, Sunday, Sept. 4, 2022. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) Foto: Joel C Ryan/AP

Ele repete a mímica para descrever a cena do filme. “E fizemos outra tomada, a câmera deu uma volta e eu subi na ponta dos pés. Foi quando o cara da corda a puxou um pouco mais alto, e eu fiquei preso na ponta dos pés — eu não tinha para onde ir a não ser para baixo. Ele estava puxando para cima e eu estava descendo”, lembrou ele, que afirma ter desmaiado na sequência.

O ator conta que acordou no chão e estava com “o cotovelo na orelha, o mundo todo de lado, cascalho nos dentes e todos calados no set”. Ele diz que o coordenador de dublês disse algo marcante. “‘Parabéns, você está no clube - a mesma coisa aconteceu com Mel Gibson em Coração Valente’”. O ator, em tom de brincadeira, respondeu: “Obrigado, eu acho?! Eu quero ir para casa!”, completou.