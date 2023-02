Um assunto além do jogo preocupou Bruna Griphao no Big Brother Brasil 23, na última quarta-feira, 25: a suspeita de estar com piolho. A atriz ficou intrigada com a possibilidade após sentir fortes coceiras no couro cabeludo.

Na piscina, Bruna comentou a situação com Fred e Larissa. Logo, a amiga ficou preocupada, visto que a condição é transmissível e, se for real, ela e todos os participantes também estão propícios ao inseto.

A atriz acalmou Larissa declarando que o cabelo da amiga tem química, o que pode dificultar o contágio. Além disso, detalhou: “Meu cabelo está nascendo, estou cheia de pereba”.

Mais tarde, a participante contou com a ajuda Bruno e Gabriel Santana para procurar piolhos em sua cabeça. Até o momento desta publicação, a Globo não confirmou e nem se pronunciou sobre o assunto.

Piolhos podem acometer além do couro cabeludo

Entre as diversas preocupações com as crianças, os piolhos são uma delas. Contudo, embora seja um fator comum entre os pequenos, a condição também pode acometer os adultos e, inclusive, se concentrar além do couro cabeludo.

Clessya Rocha, dermatologista e professora de dermatologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), explica que a infestação é “uma doença dermatológica causada por parasitas Phthiraptera, que vivem toda sua existência no hospedeiro: o ser humano”.

A principal consequência dessa condição é o prurido (coceira), resultado da “hipersensibilidade à saliva do ácaro, introduzida durante sua alimentação de sangue”, o que pode refletir no bem-estar de quem a sofre. Além disso, a especialista destaca que a autoestima também é afetada, visto que, em casos mais severos, os insetos ficam visíveis nos fios. Apesar desses fatores, Clessya informa “não haver relatos na literatura de riscos graves à saúde pela pediculose (infestação de piolhos)”.

Por estar mais exposto, o couro cabeludo é a área mais afetada pelos piolhos. No entanto, os insetos também podem se concentrar nos pelos das regiões íntimas, através do contato direto durante as relações sexuais com alguém parasitado. “Eles também podem se alojar nos pelos do peito, das axilas, barba e até nos cílios”, afirma a cientista Jackeline Alecrim.

Embora precisem de um hospedeiro humano, os insetos também podem se alojar em objetos como travesseiros, cobertores, sofás, toucas, bonés, escovas de cabelo, toalhas, entre outros que tiveram contato com alguém nessa condição.