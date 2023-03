BTS compartilha primeiro teaser do documentário sobre Suga, produzido pela Disney

O perfil oficial do BTS compartilhou nesta quinta-feira, 30, o primeiro teaser do documentário que a Disney+ irá produzir com um de seus integrantes, Suga. Intitulado SUGA: Road To D-DAY, a produção irá mostrar várias cidades que o cantor já se apresentou.

Em uma pausa na carreira para que os integrantes possam cumprir deveres com o exército, o grupo deve retornar somente em 2025, quando todos os sete já tiverem cumprido as obrigações militares.

Jin já está no exército e segue com deveres militares. RM lançou em dezembro de 2022 o álbum “Indigo”. J-Hope trabalha em seu novo disco solo “Jack in The Box” e lançou um documentário “J-Hope in The Box” também pela Disney+ em fevereiro deste ano. Jimin trabalhou com Taeyang no single “Vibe”. Jungkook, Suga e V também devem divulgar projetos autorais ainda em 2023.

Nas redes sociais os fãs do grupo estão muito felizes e animados com a notícia. “Vencemos! Mal podemos esperar por esse documentário. Estoque de lenços e surtos preparados desde já!”, disse um perfil.

“Eu sabia que você não ia ficar de fora, Di. Obrigada por isso”, comentou outro.

Eu sabia que você não ia ficar de fora, Diiiiii

Obrigada por isso 💜 — BTS By BR APOBANGPO 💜 (@btsbybru) March 30, 2023

Continua após a publicidade

O grupo, que já passou pelo Brasil quatro vezes, tem uma base de fãs muito apaixonada e fervorosa em território nacional. Indicados em duas categorias do Grammy 2023, o grupo concorreu em “Melhor Performance Pop de Duo/Grupo”, por My Universe e “Melhor Clipe Musical”, com Yet to Come. Todas as indicações foram em conjunto com a banda britânica Coldplay.