Cachorra invade estúdio e aparece em transmissão ao vivo de jornal em Santa Catarina

No jornalismo, sempre se espera o inusitado. Mas tem vezes que até os profissionais desse ramo são pegos de surpresa. Nesta quarta-feira, 28, uma cadelinha apareceu no estúdio do telejornal NSC Notícias, da afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, e não passou despercebida: as câmeras filmaram o momento exato em que ela caminha pelo local.

Em seu perfil no Instagram, o âncora do jornal, Fabian Londero, escreveu: “A Brenda nos surpreende a cada dia. Ela não anda, ela desfila”. Assista ao vídeo:

A cachorra, como pode perceber já é de casa. Batizada de Brenda, foi adotada pelos profissionais da NSC e já está muito à vontade com o ritmo de televisão.

Além dela, a equipe também cuida de Cherie e do recém-chegado Pipoca, que foi integrado à família em novembro. A primeira até ganhou um quadro, em que ela aparece de crachá e tudo.

Pipoca é o caçula da turma. Fabian relembrou, em seu perfil no Instagram, o estado de debilidade que o cãozinho chegou na emissora. “Estava pele e osso. Foi ficando , ficando e agora faz parte da família. Brenda, Cherie e Pipoca !”, escreveu.