BBB 25: Camilla diz que tem medo do que vai ver nas redes sociais e fala de Thamiris e Vitória

Camilla avaliou sua trajetória no Big Brother Brasil 25 nesta quarta-feira, 5. Em entrevista ao Gshow, a trancista falou também sobre Thamiris, que segue no reality show, afirmando que sua saída - ela foi a sétima eliminada e deixou o programa nesta terça, 5, - foi uma maneira de sua irmã se fortalecer dentro da casa. Vitória Strada, com quem ela se desentendeu pouco antes de sua eliminação, também foi tema da conversa.

Camilla foi a sétima eliminada do BBB 25 com 94,67% dos votos. Foto: @camilllamaia via Instagram

PUBLICIDADE “Eu acho que a Thamiris é muito mais racional, de pensar antes de fazer. Acho que pode ser muito positivo. Até porque eu posso, de alguma forma, ter atrapalhado ela. Pelo cuidado de ambas, né? Tanto meu com ela, quanto dela comigo. Então, eu acho que agora, ela sozinha, talvez consiga refazer a jornada dela lá dentro e entregar tudo e mais um pouco”, disse ao Gshow. Ainda falando sobre sua irmã, ela revelou acreditar que a sister irá se unir a Vitória Strada. Segundo ela, Thamiris gosta mesmo de Vitória. “Nunca foi forçado, nunca foi a troco de nada. Sempre foi por conexão mesmo”, disse ela comentando que imagina que as duas podem se aproximar mais agora. “E acredito que pelo rumo pode ser que as duas até cheguem juntas na final”, afirmou.

Camilla também explicou que ainda não teve tempo - nem disposição - de avaliar a repercussão de sua participação no BBB nas redes sociais.

Ela contou que não esperava a porcentagem toda de votos que ela recebeu. Ela até acreditava que poderia sair, mas não com 94,67% dos votos. “As pessoas que estão cuidando das minhas redes sociais estão tendo esse cuidado para que não venha de uma forma muito pesada para mim”, disse. “Acho que não sou 100% aquilo ali que eu estava apresentando no programa. Sei que tem pessoas que misturam as coisas e eu tenho muito medo desse impacto aqui fora”, finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais