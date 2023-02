Cara de Sapato é o segundo líder do BBB 23; Amanda ganha imunidade

Cara de Sapato e Amanda conquistaram juntos, nesta quinta-feira, 26, a segunda Prova do Líder do Big Brother Brasil 23, mas só havia uma vaga na liderança, que foi decidida na sorte. O vencedor também levou para casa um carro. A dupla teve de sortear a chave certa para ligar o veículo. Cara de Sapato foi mais sortudo e garantiu o carro e a liderança da semana. Já Amanda ficou com a imunidade.

A Prova do Líder ocorreu em duas etapas. Na primeira rodada, participaram as duplas: MC Guimê e Paula, Larissa e Fred, Amanda e Cara de Sapato e Aline e Bruno. Com agilidade, eles precisavam acertar o alvo para liberar as peças de um quebra-cabeça, enquanto o outro componente da dupla corria para montar a sequência correta.

Fred e Larissa foram os primeiros a finalizar a montagem e apertar o botão, mas a sister cometeu um erro na hora de montar o quebra-cabeça e a dupla foi desclassificada. Assim, Amanda e Sapato, que fizeram a dinâmica corretamente e apertaram o botão em segundo lugar, venceram a fase e seguiram para a final.

Já na segunda rodada, que ocorreu com a mesma dinâmica, participaram Key Alves e Gustavo, Bruna Griphao e Fred Nicácio, Ricardo e Tina e Sarah Aline e Marvvila. Os primeiros a apertar o botão foram Tina e Ricardo, mas a montagem foi feita de forma incorreta. Assim, Gustavo e Key se classificaram para a final da prova.

As duplas que venceram suas respectivas rodadas disputaram, então, a grande final. Amanda e Cara de Sapato foram mais rápidos na montagem do quebra-cabeças e ficaram com a vitória.

Antes de começar a Prova do Líder, as líderes da semana passada, Bruna Griphao e Larissa, puderam vetar quatro pessoas da disputa. Donas do Poder do Não, elas escolheram Domitila, Cezar, Gabriel Santana e Cristian. Além delas, Fred Nicácio - que voltou imune do Quarto Secreto - também teve o direito de vetar um participante da dinâmica. O brother escolheu Gabriel para ficar fora da disputa pela segunda liderança do BBB 23.

Divisão entre VIP e Xepa

Depois de vencer a segunda Prova do Líder do BBB 23, Cara de Sapato precisou dividir os participantes entre VIP e Xepa. Ele teve direto a sete pulseiras.

Os escolhidos pelo líder para integrar o VIP e ter mais mordomia na cozinha da casa mais vigiada do Brasil foram Amanda, Bruno, Aline Wirley, Fred, MC Guimê, Larissa e Paula.

Já na Xepa estão: Bruna Griphao, Domitila Barros, Fred Nicácio, Marvvila, Key Alves, Gabriel Santana, Gabriel, Tina, Cristian, Cezar, Gustavo, Ricardo e Sarah Aline.

Dinâmica da Semana

Também nesta quinta-feira, 26, após um Paredão direto do Quarto Secreto, que eliminou Marília com 52,7%, Tadeu Schmidt explicou como vai funcionar a dinâmica desta semana.

Depois da Prova do Líder, a próxima etapa é a disputa pelo Poder Curinga, que ocorre nesta sexta-feira, 27. Nesta semana, quem ficar com o poder poderá vetar do paredão um dos mais votados pela casa. Já no sábado, 28, ocorre a Prova do Anjo.

No domingo, 29, ocorre a formação do paredão. O Anjo começa imunizando um dos participantes e, em seguida, o Líder faz a sua indicação. O indicado pelo Líder terá direito a um contragolpe e deverá escolher um outro participante para ir para a berlinda. Os dois mais votados pela casa também seguem para o paredão.

Depois, o Poder da Curinga entra em ação. Quem estiver com o poder poderá, se assim quiser, vetar um dos mais votados do paredão. Se assim o fizer, o terceiro mais votado ocupará o lugar de quem foi salvo. Os brothers empareados participam da Prova Bate-Volta e o vencedor se livra da berlinda.