Carla Diaz anuncia terceiro filme sobre Suzane Von Richthofen: ‘Atendendo aos inúmeros pedidos’

Carla Diaz anunciou, nesta segunda-feira, 12, por meio do Instragram, o terceiro filme sobre o caso de Suzane Von Richthofen . A atriz e ex- BBB21 é a protagonista das duas primeiras produções - A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais. Um dos longas traz a visão dela e o outro, a dos irmãos Cravinhos. A Menina que Matou os Pais - A Confissão ainda não tem previsão de lançamento.

“Se você viu os filmes: A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais, chegou a hora de saber a verdade. Vem aí, a confissão! A Menina que Matou os Pais - A Confissão. Esse é terceiro filme sobre o caso Richthofen! O filme vem para atender aos inúmeros pedidos do público em conhecer os passos dos três acusados após o crime, além dos bastidores da investigação que culminou na prisão dos envolvidos. Fique de olho nas novidades!”, escreveu Carla na rede social.

A postagem recebeu vários comentários dos fãs da atriz. “Ansiosa e com a pipoca pronta”, escreveu uma seguidora. “Estou prontíssima”, disse outra. “Socorro! Ansiedade a mil!”, declarou mais uma. “Vai ser sensacional!”, emendou outro fã de Carla.

Anteriormente, ela já havia publicado uma imagem caracterizada como Suzane Von Richthofen e deixou os fãs em polvorosa.

Vale lembrar que a artista está gravando outro filme para os cinemas, Rodeio Rock , em que vive par romântico do cantor Lucas Lucco.

Inspirada no livro O Príncipe e o Mendigo, do escritor norte-americano Mark Twain, a trama contará as histórias do cantor sertanejo de grande sucesso Sandro Sanderley e do roqueiro falido Heródoto. Os dois personagens, que serão interpretados por Lucco, trocarão de lugar e viverão realidades opostas.

'A Menina que Matou os Pais - A Confissão'. Foto: Diamond Films Brasil

Mais sobre A Menina que Matou os Pais - A Confissão

Com direção de Mauricio Eça e roteiro de Ilana Casoy e Raphael Montes, A Menina que Matou os Pais - A Confissão traz novamente Carla Diaz, Leonardo Bittencourt, Allan Souza Lima, Kauan Ceglio, Augusto Madeira, Débora Duboc, Gabi Lopes e apresenta, entre outros, os atores Bárbara Colen, Arthur Kohl, Adriano Bolshi, Che Moais, Fernanda Marques e Daniel Alvim.

“Confissão é um filme direto e cru, um thriller psicológico que você já sabe como acaba, mas não imagina como tudo aconteceu. Se passa durante 8 dias muito intensos onde as verdades de cada personagem vão vindo à tona”, disse o diretor.

Os dois primeiros filmes ficaram por semanas no top 1 e 2 dos mais assistidos no serviço de streaming que foram lançados e entraram na lista dos mais buscados no Google em 2021 .

“Os filmes já lançados são um marco para a nossa história e também para o mercado audiovisual brasileiro e há ainda muita coisa a ser desvendada nesse caso. Isso vai ao encontro dos pedidos do público por uma continuação. As pessoas seguem curiosas sobre os bastidores desse caso que é ao mesmo tempo tão popular e tão incógnito. Garanto que todos irão se surpreender com o valor de produção e entrega do elenco neste filme, está impressionante”, destacou Gabriel Gurman, coprodutor do filme e CEO da Galeria Distribuidora.

“Nós teremos cenas icônicas como o enterro e a condenação, além disso recriamos um DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) com extrema atenção aos detalhes para transportar o público aos momentos cruciais dessa história. O elenco está incrível sob a direção maestral de Mauricio Eça e a arte e a fotografia do filme são um destaque à parte”, falou Marcelo Braga, coprodutor, proprietário da Santa Rita Filmes e que também assina a produção executiva.