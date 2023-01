Casa de Vidro ao vivo no BBB 23: Veja como assistir e votar

O Big Brother Brasil 23 começa apenas no dia 16 de janeiro, porém isso não significa que a competição já não foi iniciada. Os participantes da Casa de Vidro já estão instalados no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro, para disputar a preferência do público.

Esta é a primeira vez que a Casa de Vidro ocorre antes do reality. Os integrantes da dinâmica são: Giovanna, Manoel, Gabriel e Paula. Confira tudo que você precisa saber sobre a Casa de Vidro do BBB 23:

Como assistir a Casa de Vidro ao Vivo?

Além da visitação ao shopping em que os participantes estão confinados, é possível acompanhar em tempo real o dia a dia dos brothers.

A transmissão ao vivo acontece na plataforma de streaming da Globo, o Globoplay. Para conferir, é necessário ser assinante do serviço.

Como votar?

Para escolher os dois candidatos, necessariamente um homem e uma mulher, que irão entrar no Big Brother Brasil 23 basta votar na enquete no site ou aplicativo do gshow.

A Globo ainda não revelou até quando as votações estarão abertas, porém o elenco será anunciado nesta quinta-feira, 12, e o programa estreia na segunda-feira, 16.