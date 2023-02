‘Casamento às Cegas Brasil’: Choro, acusações e um final feliz marcam episódio de reencontro

No episódio de reencontro da segunda temporada de Casamento às Cegas, disponível nesta quarta-feira, 1, os participantes explicaram os rumos da vida após o experimento no programa da Netflix. Alguns casais que ganharam a internet já tinham o desfecho conhecido, como Verônica Brito e Will Domiêncio, que disse não para a modelo na cerimônia, Robert Richard e Flávia Queiroz, que disseram sim no altar, mas se separaram após “traição”.

Outro casal que não continuou a vida a dois foi Tiago Chapola e Vanessa Carvalho. Os dois chegaram ao altar, mas ele disse não para a psicóloga. Já Guilherme Martins e Maíra Bullos não chegaram ao altar. Thamara Térez e Alisson Hentges são o único casal que se manteve após o reality.

Na dinâmica apresentada no programa de reencontro, os casais deveriam colocar alianças como uma confirmação de que o casamento continuou. Os primeiros foram Thamara e Alisson, que colocaram as alianças. Em seguida, Robert e Flávia confirmaram que não estão mais juntos, mas não deram detalhes se estão namorando. Vanessa ficou abalada com o não, mas revelou estar solteira e “pegando todo mundo”. Tiago também disse que está solteiro. Will afirmou estar solteiro e com foco em outras atividades. Já Verônica está namorando. “Um pretão de respeito”, disse a modelo.

Thamara e Alisson

O rapaz pediu a advogada em casamento durante o experimento. Na experiência, os dois passaram a viver juntos e ele ficou preocupado com o ex-namorado que estava atrás dela. “Eu não achei que [o ex] pudesse atrapalhar, porque o Alisson não se importa com o que os outros pensam. Eu fui bem clara com a forma como tudo aconteceu e como eu vim parar no experimento”, disse a advogada. “Se não fosse o experimento, a gente não teria se conectado”, completou. O gaúcho se mudou para o Rio de Janeiro.

Casal continua junto após programa Foto: Instagram/@thamaraterez

Will e Verônica

Foi o auxiliar contábil quem pediu a modelo em casamento. Os dois foram para o altar, mas o rapaz disse não. A mãe teve conversas duras com ele sobre a ex-futura noiva. Questionado por Camila Queiroz sobre o que mudou para dizer não, ele afirmou ter errado. “Só que me lembro como se fosse hoje que, quando a gente entrou dentro do apartamento, eu abordei que estava confuso. A minha mãe foi a cereja do bolo, ela me influenciou, sim, eu analisei outros pontos”, esclareceu. No entanto, a modelo não gostou da resposta de Will e disse que a ex-sogra foi “grossa e asquerosa”. “Mesmo você trazendo toda essa narrativa, foi aí que você não se preocupou mesmo”, respondeu. Solteiro, o rapaz se surpreendeu quando Verônica afirmou que está comprometida.

Auxiliar contábil disse não para a modelo no altar Foto: Instagram/@netflixbrasil

Robert e Flávia

Os dois anunciaram a separação e não colocaram as alianças. Já se sabia que o casal estaria separado, mas o anúncio oficial só chegou neste episódio. “Eu errei com uma mulher incrível e me arrependo até hoje. Todos os dias”, disse. Robert chorou ao terminar de falar da ex-amada. “Ela estava com o meu celular na mão e chegou uma mensagem de um aplicativo de relacionamento. Tinha duas conversas, uma de três semanas atrás e uma outra conversa que eu estava falando sobre bares que eu tinha em comum com a outra pessoa”, explicou o personal trainer sobre o que fez a noiva pedir o divórcio. “Eu me senti duplamente traída por você, porque o aplicativo de relacionamento foi desinstalado na minha presença morando juntos. Outra coisa, a conversa aconteceu num período em que a gente já estava casado há um tempo”, ressaltou a enfermeira. “Quando eu te confrontei sobre isso, você falou para mim que também flertou presencialmente em alguns pagodes que você foi aqui em São Paulo”, completou.

A mineira seguiu sugerindo que não havia reciprocidade. “Durante esse tempo em que a gente ficou junto, eu nunca ouvi uma frase de admiração do Robert para mim, mas depois que isso veio à tona, eu perdi as contas de quantas mensagens ele me mandou dizendo que me amava”, disse. “Essa descoberta de amor veio em um momento muito tardio”. “Eu estou com muita raiva de mim”, rebateu o personal trainer.

Flávia Queiroz e Robert Richard; Noiva flagra marido em aplicativo de relacionamento e pede divórcio Foto: Instagram/@flaviaqueirozoficial

Guilherme e Maíra

A social media e o controlador de tráfego aéreo não chegaram nem ao altar. Eles tiveram diversas discussões durante o programa, até que numa conversa os dois decidiram não seguir. “Na verdade, eu não sei se o Guilherme era ele na frente das câmeras. Para mim, o Guilherme é um caos.” Ela revelou que ele disse não sentir atração sexual por ela fora das câmeras. “Eu estava tentando encontrar química”, pontuou o rapaz.

Casal não chegou a ir para o altar no programa 'Casamento às Cegas Brasil' Foto: Reprodução/Netflix

Tiago e Vanessa

O rapaz disse não no altar para a psicóloga. Ela, por sua vez, ficou abalada, mas já disse estar namorando. “Eu continuo achando a Vanessa uma mulher maravilhosa”, sinalizou ele. “Eu concordo com você que a gente é diferente. Mas eu fui verdadeira e você foi falso”, pontuou a empresária. Ela aproveitou para criticar Tiago sobre a falta de romantismo e o chamou de machista após o rapaz dizer que ela era uma pessoa expansiva. “Você está dando risada do que as pessoas estão falando de mim na rede social”, afirmou Tiago

Casal chegou ao altar mas Tiago disse não para a psicóloga Foto: Reprodução/Netflix

Os pais

Convidados para falar, o pai de Thamara, a mãe de Flávia e a mãe de Will contaram um pouco sobre as experiências dos filhos. Questionada sobre como a mãe da enfermeira viu a separação do casal, ela disse que “são consequências da vida”. Robert, por sua vez, pediu desculpas. Dona Maura, mãe de Will, foi questionada sobre a decisão do filho de ter dito não para Verônica. “William não amava [a Verônica]. A decisão de ele falar ‘não’ não foi eu quem induziu o William, foi ele”, justificou.

Gordofobia

A ex-participante Amanda também esteve no episódio de reencontro para falar sobre a vida após o reality. Ela contou sobre a repercussão da participação quando sofreu gordofobia. “As mulheres estão olhando para si. Eu recebo muitas mensagens de histórias que elas viveram parecidas [com a dela]. Eu recebi muita foto de mulher de cropped, de biquíni[...].”