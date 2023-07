Os casais que marcaram a terceira temporada de Casamento às Cegas: Brasil se reencontraram em um episódio recheado de reviravoltas neste domingo, 2. Casamento às Cegas: Brasil: O Reencontro marcou a primeira transmissão ao vivo da Netflix e reviveu polêmicas que marcaram o reality da plataforma de streaming.

Confira tudo o que aconteceu no episódio do reencontro da terceira temporada de 'Casamento às Cegas: Brasil'. Foto: Helena Yoshioka/Netflix/Divulgação

Apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, o episódio começou com a revelação de quais casais continuam mantendo o relacionamento depois do fim do programa. Dos cinco, apenas um anunciou o término: Karen e Valmir.

Ágata e Renan, Maria e Menandro, Bianca e Jarbas, e Daniel e Daniela seguem formando um casal. A relação de Karen e Valmir, porém, marcou uma das maiores reviravoltas da transmissão.





Karen explica motivo de término com Valmir

Durante o programa, Karen explicou o que ocasionou o término do relacionamento com Valmir e disse ter se sentido “desrespeitada” pelo participante. Segundo ela, a separação veio após duas semanas e Valmir teria sugerido que ele deixasse a casa em que estavam morando depois de três dias e se reencontrassem apenas no episódio.

“Durante o período em que a gente ficou junto, eu me senti muito desrespeitada, muito invalidada”, comentou a participante. “O Valmir deixou muito claro que a minha presença incomodava. [...] Eu falei para ele que, se eu saísse da casa dele, eu nunca mais voltaria, e assim eu fiz”, completou.





Pedido de casamento ao vivo

Em seguida, Karen surpreendeu ao anunciar que estava namorando outro participante do reality, Ítalo Antonelli. Os dois chegaram a conversar nas primeiras etapas do programa.

O final do reencontro, porém, veio com uma surpresa ainda maior. Ítalo voltou ao palco do reencontro e fez um pedido de casamento a Karen.

Valmir recebe resposta atravessada de Camila Queiroz

Valmir também teve a oportunidade de dar sua versão sobre o término com Karen. Ele ainda fez um comentário dizendo que não havia participado do reality para casar, mas sim para “viver a experiência”.

A fala recebeu uma resposta atravessada de Camila Queiroz, que declarou: “Casamento às Cegas é para casar, hein, Valmir?”. A apresentadora recebeu aplausos da plateia e Klebber completou: “O próprio nome já diz e a gente sabe disso, é o que eu sempre falo”.





Prêmio a familiar que mais cativou o público

A emoção tomou conta do episódio no momento do anúncio do #WandecoDeOuro, prêmio para homenagear um familiar que mais cativou o público ao longo da temporada. O troféu foi criado em referência a seu Wanderley, pai da ex-participante Thamara Térez, da segunda temporada.

Wanderley foi o responsável por entregar o prêmio a Simone, mãe do participante Daniel.





Thamara fala sobre término com Alisson

Não foram só os casais da terceira temporada do reality que foram tema do reencontro. Thamara também participou do episódio e, abalada, comentou sobre o término do relacionamento com Alisson. Os dois haviam sido os únicos participantes que continuaram juntos após o fim da edição.

Depois da transmissão, a ex-participante usou os stories do Instagram para esclarecer o que teria levado ao divórcio e descartou que o motivo havia sido uma traição. “Uma traição jamais conseguiria fazer isso comigo. [...] Quando a pessoa te trai, você simplesmente sai da relação com a certeza de que a pessoa não te merece”, comentou.

Thamara contou que o que aconteceu foi algo “muito mais difícil”. “Foi algo muito mais delicado, algo que eu não estava preparada para passar, nem ele. [...] Nós fomos expostos a uma situação que a gente não soube lidar. A gente é inexperiente com essa coisa de exposição e nós não soubemos gerenciar tudo”, disse.

Segundo ela, o motivo teve a ver com uma pessoa de fora do relacionamento. “Foi uma pessoa que a gente não conhece, veio ‘para cima’ dele e se aproximou de forma repentina. Tinha uma pessoa filmando, tirou prints e mandou para os veículos de comunicação, o que causou esse caos todo”, contou.

Thamara afirmou que não pôde continuar seu casamento “por conta do que fizeram” com o casal. “A gente ficou mal em um nível que a gente não consegue ficar junto hoje”, comentou.