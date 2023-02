César Tralli celebra 30 anos de Globo: ‘Eu amo o meu trabalho’

Nesta quarta, 1°, César Tralli completou 30 anos de TV Globo. O jornalista e apresentador do Jornal Hoje ganhou uma comemoração da equipe do jornalístico, com direito a bolo e balões.

Tralli está na emissora desde 1993, após breves passagens pelo SBT e pela Record TV. Comandou por 10 anos, entre 2011 e 2021, a primeira edição do SPTV, até deixar o jornal local para assumir o JH, substituindo Maju Coutinho.

Além das três décadas como global, o marido da apresentadora Ticiane Pinheiro também celebrou 35 anos de jornalismo. “Eu me sinto extremamente feliz. Eu amo o meu trabalho, a minha profissão, amo todos vocês e só tenho que agradecer do fundo do coração. Muito obrigado”, agradeceu o âncora em um story publicado pelo perfil do jornal.

Jornalista César Tralli como apresentador do 'SPTV' Foto: Globo

Em uma postagem no feed, o apresentador demonstrou muita gratidão aos colegas do dia a dia. Meu nome é gratidão. Muito obrigado pela surpresa. Muito obrigado pela homenagem. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado pela amizade. Muito obrigado por me motivarem. Muito obrigado por me acompanharem. Muito obrigado por me ensinarem tanto. Muito obrigado por me acolherem com todo amor. Muito obrigado a vocês. Eu amo demais vocês. Meu nome - repito - é gratidão”, escreveu ele.