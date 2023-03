Choro de Cezar Black vira meme na internet

Após a eliminação de Larissa, nesta terça-feira, 14, os internautas não perdoaram as caras e bocas de Black. O enfermeiro recebeu apenas 0,76% no Paredão quádruplo e continua na disputa do jogo.

Porém, não é a primeira vez que o choro do brother vira motivo de piada. Quando Black ganhou a prova do anjo e recebeu um vídeo de seu cachorro Rocco, ele se debulhou em lágrimas novamente. Na ocasião, o vídeo mostrava o pai do brother junto do pet, que usava uma peruca de Cezar.

A sister Domitila encontrou uma forma de animar e apoiar Black falando, ‘quem é o pai do Rocco?’, toda vez que deseja motivar o colega de confinamento. Domitila ainda continuou ‘junte suas forças que vem luta aí, ok? Calma’.