Christian Bale reclama do set de gravações de ‘Thor: Amor e Trovão’

O ator Christian Bale, em entrevista à revista QG, confessou que sua experiência no set de gravações do filme Thor: Amor e Trovão, não foi das melhores. Mesmo sendo um ator experiente, o astro de Batman: O Cavaleiro das Trevas revelou que foi a primeira vez que gravou diante de uma tela verde e a experiência não o agradou muito.

“Você tem boas pessoas e outros atores que são bem mais experientes nisso do que eu. Você consegue diferenciar um dia do outro? Não. Absolutamente não. Você não tem ideia do que fazer. Não era capaz nem de diferenciar um set do outro”, disse Bale.

Para o astro, os cenários eram “a definição de monotonia”. “Seria doloroso tentar isso. Enquanto eu tentava pedir ajuda para por e tirar as presas e explicava que quebrei uma unha, eu tropeçava na túnica”, disse o ator que na trama interpreta o vilão Gorr.

A história do filme se passa em torno de Thor, (Chris Hemsworth), que enfrenta uma crise da meia-idade em seus mais de 1500 anos. Num caminho de autoconhecimento, ele descobrirá outros deuses, irá reencontrar seu amor, Jane Foster, e enfrentar o vilão da trama interpretado por Christian Bale.

A produção também têm no elenco Natalie Portman, Chris Pratt e Jaimie Alexander. Thor: Amor e Trovão já está disponível no Disney+.