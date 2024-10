Christiane Torloni revela casos sobrenaturais enquanto gravava ‘A viagem’: ‘Nunca tinha paz’

Ela explicou que na época vivia em sozinha em um apartamento e que “caíam coisas da sala”. A artista ainda explicou que geralmente não se abala com esses eventos, mas que não conseguia dormir. A atriz revelou que o imóvel era muito antigo e que a casa “nunca tinha paz”.

Assustada com a situação, Christiane pediu ajuda para um dos diretores da novela. “Falei: ‘A gente pediu licença para fazer esse trabalho?’, porque eu acredito nessas coisas. Quando você vai lidar com essas coisas que são reais mesmo, você tem que fazer uma mentalização, ou quando você faz personagens que são pessoas que existiram, como eu já fiz alguns, eu me concentro nisso, eu sinto que é uma homenagem (...) Eu falei: ‘preciso fazer alguma coisa. Estou tão cansada’”.