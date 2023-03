‘Cidade Invisível’: Netflix divulga trailer da segunda temporada de produção brasileira

Nesta quarta-feira, 1º, a Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de Cidade Invisível, uma das principais produções brasileiras do serviço de streaming. A série, que une elementos do folclore com suspense, estreia no catálogo da plataforma no dia 22 de março.

Estrelada por Marco Pigossi, Manu Dieguez e Alessandra Negrini, a nova parte traz o protagonista, Eric, em um santuário natural protegido por indígenas enquanto é procurado por garimpeiros. Ele pretende voltar para o Rio de Janeiro, mas é impedido quando descobre que a filha, Luna, tem uma missão a cumprir no local.

Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de 'Cidade Invisível'. Foto: Netflix/Divulgação

O novo trailer traz o momento da descoberta de Eric e mistura elementos da sociedade com a natureza e a busca pelo equilíbrio. Com cinco episódios, a segunda temporada também conta com nomes como Letícia Spiller, Simone Spoladore, Zahy Tentehar e Kay Sara.

Assista ao trailer da segunda temporada de Cidade Invisível:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais