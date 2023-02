Cidade Invisível: Teaser misterioso mostra primeiras cenas da segunda temporada

Nesta quarta, 8, a Netflix divulgou as primeiras imagens da segunda temporada de Cidade Invisível. Após dois anos, a série que explora o folclore brasileiro ganhará novos episódios, porém, ainda sem data de lançamento.

Uma parte do teaser conta com narração na língua indígena tukano, na voz da personagem Pajé Jaciara (Ermelinda Yepario). “Meus ancestrais, me deem uma resposta, mostrem-me sua sabedoria e me deem um sinal”, diz o texto.

Carlos Saldanha, diretor da série, destaca que a proposta da nova temporada é ressaltar a cultura indígena do Brasil. “Estamos levando a segunda temporada para Belém, um centro urbano rico de histórias. Os novos episódios mostram um Brasil indígena, do Norte, plural e com novas entidades e elementos muito interessantes da cultura popular”, disse ele.

De acordo com a sinopse, após um bom tempo ausente, Eric (Marco Pigossi) aparece em um santuário natural protegido por indígenas e procurado por garimpeiros, perto de Belém do Pará. Ele descobre que sua filha, Luna (Manu Dieguez), e a Cuca (Alessandra Negrini) estavam morando na região com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Embora queira retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, Eric percebe que a menina tem uma missão maior a cumprir na região. Ao mesmo tempo, ao tentar protegê-la, ele se torna uma ameaça para o delicado balanço entre natureza e as entidades.

Além de Pigossi, Dieguez, Negrini e Yepario, o elenco conta com Letícia Spiller, Simone Spoladore, Zahy Guajajara, Kay Sara, Julia Konrad, Rodrigo dos Santos, Tatsu Carvalho, Marcos de Andrade, Mestre Sebá e Tomás de França.

Nas redes sociais, o público comemorou a divulgação das primeiras cenas da segunda temporada de Cidade Invisível e demonstrou animação com a chegada de novos personagens.

