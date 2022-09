Clarice Falcão será influenciadora eleita para o governo do Rio de Janeiro em comédia do Amazon

O Amazon Prime Vídeo divulgou nesta quinta, 15, imagens da nova comédia produzida pelo streaming. Eleita, que traz Clarice Falcão como protagonista, conta a história de uma influenciadora que ignora qualquer tipo de responsabilidade. Ela se candidata ao governo do Rio de Janeiro de brincadeira e acaba ganhando.

A história se passa num futuro distópico, numa realidade assustadora. O governo fluminense não tem nenhuma verba para manutenção de setores básicos, o restante do País também não está muito melhor. Na trama não existem livros, professores, editoras ou imprensa. A situação beira a calamidade de forma tamanha, que faz com que os moradores do Rio de Janeiro sintam falta da época em que o Macaco Tião quase foi eleito prefeito da Cidade Maravilhosa.

Clarice Falcão no papel de Fefê, a influenciadora eleita governadora do Rio de Janeiro Foto: Amazon Prime Vídeo

Nesse cenário, Fefê, personagem de Clarice, se candidata ao governo do Estado e acaba ganhando as eleições. Só tem um problema. Ela não faz ideia de como funciona a administração pública, nem a diferença entre o trabalho de um prefeito e o de um governador. Estar na política e administrar a rotina agitada de festas também será uma missão impossível para a nova Chefe do Estado fluminense.

Criada por Clarice Falcão e Célio Porto, Eleita tem no elenco Diogo Vilela, Luciana Paes, Alessandra Colassanti, Diogo Defante, entre outros atores. Também conta com as participações especiais de Ingrid Guimarães, Cristina Pereira, Suely Franco, Betty Gofman, Noemia Oliveira, Estevam Nabote e Luis Lobianco.

A série, que tem a produção executiva de Juliana Capelini, Renata Brandão e Carolina Jabor, estreia no Amazon Prime Vídeo em 7 de outubro, com episódios de 30 minutos.

Banner de divulgação de 'Eleita', nova produção do Amazon Prime Vídeo Foto: Amazon Prime Vídeo