Com roupas combinando, Ana Maria recebe Supla, que se emocionou ao falar do pai

Ana Maria Braga e Supla combinando na estampa de 'animal print' Foto: Reprodução X/ @anamariabraga

Ana Maria Braga recebeu Supla no Mais Você desta segunda, 05. O cantor foi o eliminado da última edição do The Masked Singer Brasil, que aconteceu no domingo, 04. Apesar de estar vestido como um símbolo do conhecimento, os jurados não tiveram dó de mandar o livro para a casa, encerando a jornada de Supla na competição.

Durante o café com a apresentadora, o cantor falou sobre sua participação no reality e se emocionou ao falar do pai, Eduardo Suplicy.

Livro no Masked Singer

“Foi uma experiência diferente”, disse, sobre ter se vestido de livro para cantar no programa. Em sua última edição, o cantor se apresentou com um mash up de Roberto Carlos e Oasis, mas foi cantando Blowing in the Wind, de Bob Dylan, que Supla quase foi “desmascarado” por Sabrina Sato.

Relação com o pai

Ana Maria relembrou que a canção de Dylan é uma das favoritas de Eduardo Suplicy, pai do cantor. A apresentadora mostrou um vídeo do político cantando Blowing in the Wind no Senado Federal. "Meu pai canta em todo lugar que ele vai", brincou. Supla, então se emocionou ao falar do pai, e das vezes em que eles sobem ao palco juntos para cantar as canções que eles gostam. "Temos que aproveitar esses momentos com nossos pais", disse, se emocionado. "Ainda mais quando eles estão com mais idade."





Oncinhas combinando

Durante o café, Supla e Ana Maria se divertiram mostrando as estampas de oncinha que os dois estavam usando. “Não foi combinado”, prometeu a apresentadora.