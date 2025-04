Como foi discurso de Tadeu para eliminação de Vilma no BBB 25? Leia na íntegra

Vilma foi a 12ª eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 1º. A sister disputou o paredão com Vinícius e Diego Hypolito, mas foi a escolhida pelo público com 58,91% dos votos.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre o “duelo” entre Vilma e Vinícius e sobre a “autenticidade” da sister. “Ela se entrega. É o sonho dela, sim”, disse.

Leia o discurso de Tadeu para eliminação de Vilma

"Quando eu terminar, seremos 10. O tão desejado Top 10. E, mais uma vez, está aí o Vinícius. Dois dias depois, outro paredão. Agora convocado para um duelo pela Vilma. Inclusive, Diego, eu te peço licença para poder falar desse duelo. A Vilma tem dois momentos bem distintos no BBB: com o Diogo e sem o Diogo. Sozinha, ela se permitiu muito mais. Se transformou. Mas essa coisa da mãe é muito forte. Mesmo depois da saída do Diogo, ela seguiu focada nos adversários que, no entendimento dela, tiraram o filho dela do jogo. Tipo: 'Mexe comigo, mas não mexe com os meus'.

A Delma pode falar o que for, mas não é com ela. O duelo é com quem a Vilma acredita que fez mal ao filho dela. A Aline já saiu. Agora o foco é o Vinícius. E acaba que é com Vinícius que ela tem os maiores confrontos: começou com as batalhas com o Diogo, teve o episódio do Monstro, teve o mistério da ‘velha sonsa’.

Voluntária ou involuntariamente, o Vinícius se colocou como antagonista da Vilma. Vinícius, eu falei tanto de você há dois dias, deixa eu começar falando da Vilma. A Vilma tem uma das características mais importantes de um participante de reality show: autenticidade. Ela não tenta ser de um determinado jeito porque aqui fora vai fazer mais sucesso. Ela é natural. Ela não fica escolhendo as palavras. Ela é direta.

Ela é simples. Simplesmente fala o que tem que falar. Se que ela disse foi bom ou ruim, se fez bem ou mal a ela, isso é outra história. Não vou entrar no mérito. Mas ela não deixa de falar por medo, ou porque não quer que as pessoas pensem isso ou aquilo. Ela não recua. Houve quem estranhasse: ‘Uma mulher de 68 anos sonhando com o BBB?‘. E depois: ‘Está vendo? Sessenta e oito anos... Passou mal no Monstro’.

Deixa eu falar uma coisa para vocês: o Diego com 38 passou mal depois de uma Prova do Anjo, o João Pedro com 22 passou mal depois de uma Prova do Líder. Acontece. E quer saber de um detalhe mais fofo? Não sei se vocês perceberam: a Vilma se sentiu mal, mas só saiu do posto do Monstro quando o Maike chegou. Ela se entrega. É o sonho dela, sim.

Vilma é eliminada do 'BBB 25'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Vilma, você tem 68 anos e eu tenho 50. A gente divide alguns sentimentos. É claro que a gente não tem a mesma força, a mesma velocidade de quando a gente tinha os 22 anos do João. É claro que a gente não tem a mesma vitalidade de quando a gente tinha os 30 anos da Renata. E tudo bem, é da natureza. Mas as pessoas precisam saber que é possível, às vezes até provável, que a gente esteja no auge das nossas vidas hoje, independentemente da idade que a gente tem.

Sabe aquela coisa de bater no peito e dizer: ‘Eu não me troco por nenhuma versão minha mais jovem. Eu nunca estive tão bem’? Está aí a Vilma, cheia de planos, acabou de se formar em Nutrição. Está aí cheia de sonhos, acabou de participar do BBB. E não é participar de apenas estar na casa: é viver cada momento com a maior empolgação.

