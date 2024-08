Como foi a primeira eliminação do ‘Estrela da Casa’? Heloísa Araújo deixa o programa

A cantora Heloísa Araújo foi a primeira eliminada do reality Estrela da Casa, da Rede Globo. Ela disputou uma Batalha com Nicole Louise e Leidy Murilho, mas recebeu apenas 31,3% da média de votos para ficar no programa. Nicole arrebatou 32,65% de média e Leidy, 36,05%.

Heloísa escolheu apresentar uma versão de Mega Sena, de Pablo, para lutar pela sua permanência no programa. A dinâmica de eliminação do Estrela da Casa envolve o Festival – nome dado às apresentações dos participantes para a plateia.

Heloísa Araújo é a primeira eliminada do 'Estrela da Casa'. Foto: Manoella Mello/Globo/Divulgação

A artista foi uma das indicações de Gael Vicci, o Estrela da Semana, para o Duelo. Na prova, dois participantes disputam entre si para se salvar da Batalha. Heloísa batalhou com Lucca, na sexta-feira, 16, e perdeu a votação popular para o roadie. Após o anúncio da eliminação, o público presente nos estúdios do programa aplaudiu Heloísa de pé. Indígena da etnia Kariri-Xodó/Fulni-ô, ela mora em uma reserva no interior de Alagoas, às margens do Rio São Francisco.

Influenciada por Marília Mendonça, a cantora desenvolveu uma paixão pelo sertanejo, que se alinhava com as tradições locais de canto em dupla, conhecidas como “rojão”. “É um ritmo que combina muito com a nossa forma de cantar e, por isso, acabou se tornando uma grande paixão. Lá, a gente costuma cantar em duplas”, disse ao Gshow antes de entrar no reality.

O Estrela da Casa estreou em 13 de agosto e mistura competição musical com exibições diárias na emissora. O programa é apresentado por Ana Clara e tem episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo depois do Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.