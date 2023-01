Como ‘The Last Of Us’, lembre 6 videogames que viraram filmes e séries

The Last Of Us estreou no último dia 15 de janeiro na HBO Max e já é um sucesso da plataforma. A série conquistou o melhor lançamento do serviço de streaming na América Latina, superando A Casa do Dragão e a 2ª temporada de Euphoria.

A produção é baseada na série de videogame de mesmo nome lançada em 2013. Estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, a trama se passa em um cenário pós apocalíptico e mostra a luta dos personagens pela sobrevivência.

Os episódios do seriado estão sendo lançados semanalmente pela HBO, mas já são comuns nas redes sociais as comparações com a obra original, em especial parabenizando a série pela fidelidade ao jogo.

Eles conseguiram… Fizeram a melhor adaptação de videogame de todos os tempos 🥺❤️ #TheLastOfUs pic.twitter.com/JjwMxyxsAs — Portal The Last of Us (@PortalTLOU) January 18, 2023





The Last Of Us já pode ser considerada uma das adaptações de videogames mais bem sucedidas dos últimos tempos, mas não é a única. Lembre outros filmes e séries que foram inspirados em jogos:





The Witcher

Série de sucesso da Netflix, The Witcher é baseada em um jogo de RPG eletrônico de mesmo nome lançado pela primeira vez em 2007.

A trama se passa em um mundo de fantasia medieval e acompanha Geralt de Rívia, um caçador de monstros e um dos últimos mutantes restantes no mundo.

Quem deu vida ao personagem foi Henry Cavill, que sairá da série e será substituído por Liam Hemsworth a partir da quarta temporada.





Uncharted: Fora do Mapa

Uncharted: Fora do Mapa conta a história de origem de Nathan Drake, personagem principal da série de videogames Uncharted, lançada em 2007.

O filme foi lançado em 2022 e conta com Tom Holland no papel do protagonista. Além dele, Mark Wahlberg e Antonio Banderas integram o elenco.

Apesar de uma sequência do longa ainda não ter sido confirmada, o CEO da Sony Pictures, Tom Rothman, afirmou que o projeto se trata de uma franquia. O filme está disponível na HBO Max.





Resident Evil

A série de videogames Resident Evil, que também se passa em um mundo pós apocalíptico, já teve diversas tentativas de adaptação para as telinhas e telonas.

A mais consolidada delas foi uma série de filmes lançada pela Sony Pictures entre 2002 e 2016 com a atriz Milla Jovovich no papel da protagonista Alice. O primeiro longa está disponível no Paramount+.

Em 2021, a produtora lançou uma segunda tentativa de adaptação, chamada Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City, baseado nos dois primeiros jogos da série, lançados em 1996 e 1998.

Com Kaya Scodelario, Avan Jogia e Tom Hopper no elenco, o filme está disponível na HBO Max.

Resident Evil ainda recebeu uma adaptação em formato de série em julho de 2022. A produção foi lançada pela Netflix, mas não teve a recepção esperada e foi cancelada pela plataforma de streaming após uma temporada.





Arcane

Inspirada no universo de League Of Legends, um dos jogos de videogame mais populares do mundo, Arcane é uma série animada lançada pela Netflix em 2021.

A trama mostra um universo fantasioso, no qual as cidades de Piltover e Hextec vivem em tensão. Em uma delas, o Hextec permite que as pessoas controlem a magia e, na outra, uma droga transforma humanos em monstros.

Após o sucesso da série, a Netflix já confirmou que uma segunda temporada da produção será lançada e já está sendo produzida pela plataforma de streaming.





Tomb Raider: A Origem

A franquia de videogame Tomb Raider, conhecida pela protagonista Lara Croft, já teve duas adaptações produzidas para o cinema.

Em 2001 e 2003, dois filmes inspirados no jogo foram lançados pela Paramount Pictures com Angelina Jolie no papel da heroína.

Na época, a franquia fez bastante sucesso e arrecadou cerca de 434 milhões de dólares. O primeiro longa pode ser alugado no Google Play e o segundo está disponível na Netflix.

Já em 2018, a Warner Bros. lançou o filme Tomb Raider: A Origem, que conta a história de Lara Croft novamente, desta vez com a atriz Alicia Vikander como a protagonista.

A trama mostra a personagem em uma jornada perigosa em busca de solucionar o desaparecimento do pai e está disponível no Amazon Prime Video.

Silent Hill

O videogame de terror e sobrevivência Silent Hill, lançado em 1999, já ganhou dois filmes adaptados: O Terror em Silent Hill, de 2006, e sua sequência, Silent Hill: Revelação, de 2012.

Com nomes como Sean Bean, Radha Mitchell e Kit Harington no elenco, a franquia conta a história de uma mulher cuja filha tem visões desde pequena. Quando as duas visitam a cidade que a menina menciona durante os pesadelos, ela acaba desaparecendo.

Uma continuação da história já foi confirmada e deve chegar aos cinemas em 2023. A nova produção se chamará Return to Silent Hill e vai adaptar o jogo Silent Hill 2, lançado em 2001.





