A tag “Lari merece respeito” ganhou destaque no Twitter nesta quarta-feira, 8, após conversas entre alguns participantes do Big Brother Brasil 23 sobre Larissa. Internautas destacam que as falas são machistas e lamentam o envolvimento de Key Alves.

Como mostram alguns vídeos publicados, Larissa elogiava Gustavo em conversa com Aline e Bruno na piscina, enquanto o colega de confinamento a criticava no Quarto do Líder. “Não veio aqui para ganhar o jogo, ela veio aqui para ganhar seguidor”, comentou o fazendeiro para alguns integrantes do VIP.

Cristian, presente no cômodo, sugeriu, ainda, que a professora de Educação Física teria engatado o relacionamento com Fred para ganhar fama. “Eu tenho certeza”, concordou Key. “Eu vejo toda hora isso aí”, completou Cezar.

Mais tarde, outros membros do grupo do Líder reclamaram de supostos os olhares de Larissa para Gustavo. Segundo ele, a sister fica o “rodeando” e “secando”. Enciumada, a jogadora de vôlei disse que não está louca, pois não é a única a perceber.

Contudo, o que mais chamou a atenção da internet foi uma paródia feita por Fred Nicácio em referência à Larissa. “Um jeito de piranha no corpo de piranha do tipo de piranha que é piranha”, cantou o médico. Key, então, complementou: “Eu sinto cheiro de cachorra no ar”.

Na rede social, internautas criticam a postura dos participantes, especialmente de Key Alves, por ser mulher. Além disso, pedem para que tais comportamentos nunca sejam normalizados; veja as reações.

