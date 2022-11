Publicidade

A seleção brasileira faz sua estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia - e os torcedores demonstraram estar ansiosos com o jogo. Os próximos jogos da fase de grupo são dia 28 de novembro, às 13h, contra a Suíça e dia 02 de dezembro, às 16h, contra Camarões.

De memes usando o mascote La’eeb e o hino nacional até a expressão do Gil do Vigor, com ‘Ai, Brasil’, veja como está a torcida.

Bom dia!!! É hoje, Brasiiiiil 🇧🇷 pic.twitter.com/Xn8uNLrQBn — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) November 24, 2022





This represents Brazil more than soccer and samba pic.twitter.com/Kjy2dyeHfR — PEDRAO (@Itspedrito) November 24, 2022

hoje é dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo, QUEM NÃO TÁ ASSIM È MALUCO 🇧🇷 pic.twitter.com/UEzceGUOy4 — Cortes Cazé (@CortesCaze) November 24, 2022

🍀 Corrente da sorte da Rihanna sendo mais brasileira do que todo mundo para dar sorte no jogo hoje🍀 pic.twitter.com/jV3LKgJ2jc — Tracklist (@tracklist) November 24, 2022

