‘Coração Suburbano’: Série documental de Rafael Portugal estreia dia 26, na Paramount+

Coração Suburbano estreia a primeira temporada na próxima segunda-feira, 26, na Paramount+ . Idealizada por Rafael Portugal , a série documental de seis episódios visita e mergulha nos diferentes universos que existem em alguns dos bairros mais populares e tradicionais de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Portugal nasceu no subúrbio do Rio e criou Coração Suburbano para dar visibilidade aos lugares que ele tanto se identifica. O humorista e apresentador, que tem orgulho de suas raízes, em cada chance que encontra, compartilha histórias engraçadas e revive memórias de sua infância. A série é uma forma divertida de dar visibilidade aos lugares que ele tanto se identifica e que merecem ser conhecidos por todos.

Cada episódio inova ao integrar realidade, documentário e linguagens ficcionais, com hilariantes personagens interpretados pelo humorista. Foto: Mariana Vianna

“Sou nascido e criado em Realengo e toda a minha vida é formada no subúrbio. Minhas histórias de alegria, tristeza e realizações acontecem nele. Gravar em Realengo foi muito especial. Gravei com amigos de infância, pessoas que conheço desde os 7 anos de idade e que tenho a sorte de ter ainda hoje por perto. Gravar em Realengo foi ter a oportunidade de eternizar a minha homenagem a esse lugar que me fez”, comentou Portugal.

Douglas Vieira é o roteirista e Vini Videla assina a direção. Thiago Rios é o diretor de fotografia. A obra é uma produção do VIS, divisão de estúdios da Paramount, em parceria com o Porta dos Fundos.

