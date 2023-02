‘Coringa 2′: Figurantes denunciam produção por falta de intervalos para água e banheiro

Figurantes das filmagens de Coringa 2 enviaram uma reclamação formal ao Screen Actors Guild (SAG), o sindicato dos atores dos Estados Unidos, contra a produção do longa da DC.

De acordo com informação do site TMZ, eles alegam que a equipe do filme desrespeitou direitos trabalhistas, fazendo que eles trabalhassem por duas horas seguidas, sem direito a pausas para ir ao banheiro ou beber água.

Uma fonte disse ao tabloide que, durante a gravação de uma cena, precisava ir ao banheiro, mas antes precisou insistir e negociar sua situação com um assistente de direção.

Outra pessoa alegou que, ao retornar do banheiro, bebeu um copo de água e foi criticado por um integrante da equipe. “Por que você está bebendo mais água? Para ter que fazer xixi de novo?”, teria dito o funcionário.

O SAG recebeu a denúncia dos figurantes e conversou a equipe do filme. Ainda segundo o TMZ, a produção estaria cooperando, mas o sindicato vai continuar monitorando a situação no set.

Coringa 2 tem o retorno de Todd Phillips na direção. Ele comanda as gravações, que estão ocorrendo nos estúdios da Warner Bros., em Burbank, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Joaquin Phoenix volta a assumir o papel do protagonista e atuará com Lady Gaga, que faz sua estreia no universo da DC. O filme tem previsão de estreia para 4 de outubro de 2024.

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022





