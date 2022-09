‘Dahmer’: Evan Peters interpretará serial killer em trailer divulgado pela Netflix

A Netflix divulgou nesta sexta, 16, o trailer da nova série baseada em fatos reais que chegará ao seu catálogo. Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, conta a história de um dos assassinos em série mais famosos dos Estados Unidos, Jeffrey Dahmer, que será interpretado por Evan Peters.

A trama segue a linha ‘true crime’, gênero de obra que o streaming tem investido bastante. A atração é uma produção de Ryan Murphy, responsável por séries de sucesso como Glee, American Horror Story e American Crime Story.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story mostrará a vida do assassino que matou brutalmente 17 homens entre os anos de 1978 e 1991, quando foi preso. As vítimas de Jeffrey Dahmer eram assassinadas com práticas de estupro, necrofilia e canibalismo. Os crimes foram cometidos no Wisconsin, nos Estados Unidos.

De acordo com a Netflix a série, que mostrará o período do final dos anos 1960 até o começo dos anos 1990, será contada majoritariamente do ponto de vista das vítimas do assassino.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer chega ao streaming em 21 de setembro.