Daiane dos Santos conquista jurados no ritmo do funk no ‘Dança dos Famosos’; veja vídeo

No último domingo, 7, Daiane dos Santos conquistou a platéia e os jurados na batida do funk durante o Dança dos Famosos. A ex-ginasta, ao lado do seu parceiro Dani Norton, participa do reality de dança no Domingão com Huck e foi aplaudida de pé após duplos twists e rebolados na música Ensaio das Maravilhas, de Pedro Sampaio e Thaysa Maravilha.

Daiane dos Santos conquista jurado no Dança dos Famosos ao dançar funk Foto: Reprodução/Instagram/@domingao

Daiane conquistou o 10 do júri artístico, que contou com Gloria Pires e Susana Vieira. “A gente deve tanto a ela. Hoje ela nos mostrou uma bailarina. Muito obrigada pelo seu talento”, disse a atriz, que revelou que “costumava ir até o chão” ao relembrar ida num baile funk.

Jonathan Azevedo também disse que a ex-atleta olímpica “elevou o funk para outro patamar” e Carlinhos de Jesus surpreendeu com uma nota 10.

“É aproveitar a sua arte, as possibilidades, toda a sua experiência e trazer para a arte da dança. E vocês trouxeram isso hoje. Você estava com sangue no olho”, comentou o jurado técnico.

As outras apresentações foram de Gabi Melim, Rafa Kalimann, Priscila Fantin, Heloisa Périssé, Juliana Alves e Carla Diaz.

