‘Daisy Jones & The Six’: Nova série da Amazon ganha trailer oficial; assista

A Amazon Prime Video divulgou, nesta quarta-feira, 15, o trailer oficial da minissérie Daisy Jones & The Six. A produção é uma adaptação do livro best-seller de mesmo nome da autora Taylor Jenkins Reid.

A trama conta a história de ascensão e queda da banda de rock fictícia Daisy Jones & The Six. Anos depois do sucesso ganhado nos anos 1970, os integrantes do grupo vão revelar a verdade por trás do rompimento.

A prévia mostra os protagonistas Billy Dunne, vivido por Sam Claffin, e Daisy Jones, interpretada por Riley Keough, gravando juntos a música que acaba levando a banda ao estrelato.

Além deles, Camila Morrone, Suki Waterhouse, Sebastian Chacon, Josh Whitehouse, Will Harrison, Timothy Olyphant, Tom Wright e a brasileira Nabiyah Be integram o elenco.

A série também vai ganhar um disco, intitulado Aurora, com músicas originais escritas para a produção e interpretadas pelo elenco. Uma das faixas, Regret Me, já está disponível nas plataformas digitais.

A série estreia no Prime Video em 3 de março, com episódios lançados semanalmente. Confira o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais