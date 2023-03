‘Dança dos Famosos’ de 2023 tem nomes de participantes revelados; veja quem são

O quadro Dança dos Famosos teve os nomes dos participantes divulgados durante o programa Domingão com Huck deste domingo, 12. Entre eles, estão a influenciadora Rafa Kalimann, a atriz Heloísa Périssé e o ator Guito, que já haviam sido anunciados. A disputa começa no dia 19.

Nomes dos participantes da 'Dança dos Famosos' foram revelados durante o programa 'Domingão com Huck' Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

A nova edição do quadro apresentado por Luciano Huck marca uma dinâmica inédita no reality. Entre os famosos, há personalidades do mundo do esporte, da televisão, da música, de diferentes idades, mas com disposição para encarar os passos de dança.

“É com enorme prazer que eu anuncio a nova temporada da Dança dos Famosos”, iniciou o apresentador, que fez a revelação dos nomes dos participantes. Huck chamou cada um para apresentar ao público.

As atrizes Priscila Fantin e Juliana Alves também vão competir nesta edição. O ator Bruno Cabrerizo, que participou das versões portuguesa e italiana, está no grupo de 16 pessoas. O também ator e ex-BBB Douglas Silva é um dos integrantes.

Na sequência, o apresentador anunciou os demais. A ex-ginasta Daiane dos Santos vai dançar no programa. Outra participante é a ex-BBB Linn da Quebrada. O cantor Nattan, dono do hit Tem Cabaré Essa Noite , estará no reality. O apresentador do É de Casa, Thiago Oliveira, vai integrar o grupo. Huck aproveitou para apresentar os professores desta edição. É possível conferir a lista completa dos famosos abaixo.

Dinâmica inédita

Os participantes começam a competição dançando juntos, com coreografias em grupo. Antes, as apresentações eram realizadas apenas em dupla.

O trio de jurados técnicos é composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além do júri artístico, que terá um convidado a cada semana, com o objetivo de avaliar o desempenho das 16 celebridades que, divididas entre si, se apresentam em busca das maiores notas. O quadro tem direção de Henrique Matias.

Veja lista:

Heloísa Périssé

Rafa Kalimann

Guito

Priscila Fantin

Douglas Silva

Juliana Alves

Bruno Cabrerizo

Daiane dos Santos

Linn da Quebrada

Nattan

Thiago Oliveira

Belo

Bruno Garcia

Carla Diaz

Rafael Infante

Gabriela Melim

Rafael Infante

Guito

