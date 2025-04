Daniele Hypolito admite arrependimento após sugerir seu nome para o Paredão no BBB 25

Ana Maria Braga convidou Daniele Hypólito para o Café com o Eliminado no Mais Você desta segunda, 7. A atleta olímpica foi a última eliminada do BBB 25, em Paredão enfrentado com Maike e João Pedro, e comentou sobre sua trajetória na casa.

Daniele Hypolito fala de paredão e decepções no BBB 25, durante o 'Mais Você' Foto: Globoplay/Reprodução

A sister mencionou seu arrependimento em ter sugerido o próprio nome para o Paredão: “Meu maior arrependimento foi ter, com o meu gesto, me tirado do BBB. Falar para citar meu nome sem confiar na potência que o meu irmão tem e nas pessoas que estão votando para ele continuar lá”.

PUBLICIDADE Após a Vitrine do Seu Fifi, Daniele recebeu informações de que Gracyanne havia falado mal dela e do irmão. Ela comentou sobre não ter se afastado da sister, na ocasião: “Nessa hora, veio aquela coisa de não querer de forma alguma deixar uma pessoa sozinha. Ainda mais que ela tinha perdido suas aliadas, uma seguida da outra”.

“Agora que estou vendo a situação como um todo, é claro que a gente fica bem decepcionado, mas ali naquele momento a empatia falou muito alto”.

“Para um jogo como esse, você se oferecer para ir a um Paredão, parece que você quer sair. A [minha] intenção não foi essa”.

“Eu sempre fui cuidadora com todos que eu amo. Não me arrependo de ter feito isso. Sempre fiz muito pelos outros, até mais do que por mim”, disse também.

Ela ponderou que Maike “só está no jogo por sorte” e disse que eliminaria João Gabriel, se pudesse. “Vi coisas ontem que fiquei impressionada dos gêmeos. Como eles falavam das pessoas”, completou.

O pódio da sister foi formado por Diego Hypolito, Guilherme e Delma.

*Estagiária sob orientação de Charlise Morais