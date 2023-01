De ‘BBB 23′ a ‘Drag Race Brasil’: Confira os reality shows que estreiam em 2023

Alguns reality shows de 2023 já são muito aguardados pelo público, como a nova edição do Big Brother Brasil, que estreia em 16 de janeiro, na TV Globo.

Além da competição entre brothers e sisters, como são chamados os participantes do BBB, outros programas também estreiam neste ano. Dentre eles, o novo reality show com Paola Carosella, o Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua, na mesma emissora.

Aproveite e veja quais reality shows estreiam em 2023:

‘Big Brother Brasil’

'Big Brother Brasil' estreia em 16 de janeiro de 2023 Foto: Sergio Zalis/ Globo

Com estreia marcada para o dia 16 de janeiro, a Rede Globo ainda não revelou quais são os participantes da próxima edição.

No entanto, o diretor do programa, Boninho, confirmou que o BBB 23 terá uma Casa de Vidro antes do início da atração.

Ele também compartilhou “spoilers” da nova casa em um vídeo no Instagram. Em meados de dezembro, ele afirmou que a reforma estava prestes a acabar.

Na publicação, ainda que não seja possível ver em detalhes a nova casa, é perceptível a reforma em torno da piscina.

Além disso, a prévia mostra algumas paredes coloridas e até luzes piscantes na nova decoração.

‘The Masked Singer Brasil’

'The Masked Singer' estreia no dia 15 de janeiro de 2023 Foto: Instagram/@themaskedsingerbr

Com Sabrina Sato e Mateus Solano como os novos jurados do reality show, The Masked Singer Brasil estreará em 15 de janeiro de 2023, na TV Globo — apenas um dia antes do BBB.

Também estarão na bancada de juri nomes como Taís Araújo e Eduardo Sterblitch.

Ivete Sangalo continua apresentando a atração e a cantora Priscilla Alcântara será responsável pelas entrevistas de bastidores.

‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua’

Paola Carosella estreia em novo reality show da TV Globo Foto: Tadeu Brunelli/Estadão

Nova atração da Rede Globo estreia com Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua em janeiro de 2023.

O programa também marca o início de Paola Carosella na emissora, como jurada do reality show.

Leandro Hassum será apresentador da atração, enquanto João Diamante também atuará como jurado.

‘Drag Race Brasil’

RuPaul Charles em seu reality show, 'Drag Race'.

A Paramount e a MTV confirmaram a produção do Drag Race Brasil. Alemanha e México também vão ter suas versões do reality show.

Além disso, foi anunciada a primeira temporada de All Stars Global e a terceira temporada de RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race.

Em comunicado, Chris McCarthy, presidente e CEO da Paramount e da MTV, informou que as novas franquias serão lançadas já em 2023. No entanto, ainda não foi batido o martelo sobre as datas exatas.

‘A Fazenda 15′

Reality show 'A Fazenda', chega a sua 15ª edição em 2023 Foto: R7.com

Adriane Galisteu, apresentadora do reality show da Record TV, confirmou a próxima edição no final da 14ª temporada, que teve Bárbara Borges como campeã.

Ela também disse que continua no comando da atração. “Agora é só esperar a nossa debutante chegar. Atenção: A Fazenda 15 vem aí, meus amores. E ela vem brilhando! Pode ter certeza de que ela vem ainda mais forte, por vocês e para vocês! Ou alguém achou que seria diferente? Aqui, jamais!”.

‘A Batalha dos 100′

'A Batalha dos 100' estreia em janeiro na Netflix Foto: Netflix

O reality show coreano da Netflix, A Batalha dos 100, estreia em 24 de janeiro no Brasil.

Nesta edição, os competidores lutam para descobrir quem, entre elas, tem o físico mais forte.

Assista ao trailer:

