De ‘querimbora’ a ‘toca cavalo preto’: Relembre reações da internet a ‘Pantanal’

O remake de Pantanal está chegando ao fim, mas as reações que tomaram conta das redes sociais após a estreia em março marcaram a internet.

Readaptada por Bruno Luperi, a regravação da trama originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa ficou marcada por “atualizar” os personagens e trazer debates importantes sobre machismo e homofobia.

Leia também ‘Tapera’, ‘reiva’ e mais palavras típicas de ‘Pantanal’ que você precisa entender o significado

Remake de 'Pantanal' chega ao fim nesta sexta, mas continua rendendo diversos 'memes' na internet. Foto: João Miguel Júnior/Globo

Para além do enredo, porém, o Brasil se uniu com “memes” que resumiram todas as emoções do remake que conquistou o País e termina nesta sexta-feira, 7.

De “querimbora” a “toca cavalo preto”, o Estadão selecionou algumas das melhores reações dos fãs de “Pantanar”.

Confira:

jove e tadeu bebês discutindo se é boi ou vaca com muita dramaticidade em meio ao pantanal pic.twitter.com/8dufcQMdg5 — acervo geral (@acervogeral) October 5, 2022

#Pantanal O Zaquieu vendo que o Alcides foi embora: pic.twitter.com/o92PJp7GT3 — Gabriel Campos (@gabscmps) October 6, 2022

quero ir embora pra casa quérimbora compilação da juma marruá personagem de alanis guillen na novela pantanal falando repetidas vezes copiosamente que quer ir embora pra casa para diversos personagens como jove jesuíta barbosa muda bella campos #Pantanal pic.twitter.com/eZYXh6YDiP — cooperativa acervo de memes (@acervodememesb) June 22, 2022

#Pantanal O Twitter vendo o Alcides acertando o Tenório com a zagaia: pic.twitter.com/DZ85KwLdU0 — Gabriel Campos (@gabscmps) October 5, 2022

era só 10 min de conversa com véio do rio e eu dava um rumo pra minha vida #pantanal #globoplay pic.twitter.com/HmoebLMQGZ — danitto 13 🇧🇷 (@danittocardoso) May 8, 2022

O teste de DNA mais poderoso dessa novela é a palavra do Véio do Rio #Pantanal pic.twitter.com/baDeOYwmSi — thais m. (@fromchaaos) June 8, 2022

O BRASIL NUNCA TORCEU TANTO POR UM CHIFRE COMO O DE ALCIDES E MARIA BRUACA #Pantanal pic.twitter.com/O4vVh6PvjT — Cansada de ser gostosa (@candycaramelly) May 26, 2022

#Pantanal A Juma e a Maria Bruaca assim: pic.twitter.com/01Zkxc9g5i — Gabriel Campos (@gabscmps) August 19, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais