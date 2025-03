Renata lê mensagens da Virtine do Seu Fifi Foto: @tvglobo via X (Twitter)

Renata já recebeu dicas do público dentro da Vitrine do Seu Fifi, dinâmica que teve início nesta quinta, 13. Ela leu cartazes da torcida e de amigos, como a mãe de Eva, que viajou até o Rio de Janeiro para falar com a participante do BBB 25. A bailarina também recebeu a visita de Fábio Castro, marido de Daniele Hypolito, que mandou um recado para a esposa por meio da bailarina: “Gracyanne é falsa”, dizia seu cartaz.

"Gui, Diego e Vitória precisam ir juntos para o Paredão, eles estão fortes", escreveu uma fã no cartaz. "Vitória não é seu problema. Giovanna fez a cabeça dela. A torcida dela é forte como a sua", disse outra, em um papel.

A sister ficou confusa com as informações trazidas sobre os gêmeos João Gabriel e João Pedro. “Gente, vocês tem que se decidir, ou eu solto a mão dos gêmeos, ou eu fico com os gêmeos“, disse Renata.

O público também contou como funciona a dinâmica do Pipocômetro: “Eles entram na casa?”, reagiu Renata.

A bailarina ainda deu alguns spoilers do que pretende contar na casa: “Dani e Diego, dos gêmeos... Não quero falar nada da Aline, tenho que pensar.”