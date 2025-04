BBB 25: Delma e Maike correm risco de enfrentar Paredão se não chegarem a acordo; entenda a dinâmica

A Prova do Líder desta quinta-feira, 3, no BBB 25, trouxe mais do que uma nova liderança. Com a conquista de Vitória Strada, a dinâmica da semana mudou. Delma e Maike, que terminaram a disputa em segundo e terceiro lugar, precisarão indicar, em consenso, um participante ao Paredão. A decisão deve acontecer nesta sexta-feira, 4, e pode alterar os rumos do jogo.

Delma e Maike conversam na área externa do BBB 25 após a Prova do Líder. Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

De acordo com as regras anunciadas por Tadeu Schmidt, se os dois não chegarem a um acordo, ambos estarão automaticamente emparedados. A berlinda, nesse caso, será quádrupla.

Como foi a prova

A 13ª Prova do Líder exigiu memória, agilidade e atenção aos detalhes. Cada jogador deveria montar um manequim com roupas, calçados e acessórios idênticos aos de uma vitrine exposta. A montagem correta, feita no menor tempo, definia os classificados para a final. Delma venceu a primeira bateria após Guilherme e João Pedro errarem na escolha das peças. Na segunda rodada, Vitória foi a única a acertar completamente e garantiu sua vaga. Maike se classificou na terceira etapa, após os erros de Renata e Diego Hypolito.

Na final, Vitória repetiu o bom desempenho e se tornou a nova líder da semana. Delma e Maike ficaram com o segundo e terceiro lugares — e, por isso, assumiram a missão de indicar um nome ao Paredão.

O que já está definido

Vitória, como Líder, escolheu Diego e Daniele para o Vip. Ambos passaram a maior parte do jogo na Xepa. A atriz também revelou quem está em sua mira: João Pedro, João Gabriel e Renata.

A dinâmica da semana prevê ainda uma Prova do Anjo nesta sexta-feira, 4, com o vencedor sendo autoimune. À noite, acontece a formação do 13º Paredão.

A berlinda será tripla, com um indicado pela líder, um escolhido por Delma e Maike em consenso, e o mais votado pela casa.

E se não houver consenso?

Caso Delma e Maike não consigam chegar a um acordo, os dois serão automaticamente emparedados, aumentando a formação para quatro nomes. Nesse cenário, o Paredão se tornará quádruplo, com um participante a mais na disputa pela permanência.

A eliminação será no domingo, 6, quando o 15º jogador deixará o reality. Restarão, então, nove participantes na reta final do programa.