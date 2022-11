Publicidade

A sétima formação da roça em A Fazenda tem os peões Deolane, Iran, Bia e Lucas. A dinâmica de votação foi realizada na noite de terça-feira, 1º, com discursos diretos entre os oponentes.

Deolane, Iran, Bia e Lucas estão na formação da nova roça em 'A Fazenda' Foto: R7.com

A dinâmica começou com a vencedora da Prova de Fogo, Deborah Albuquerque, convocada por Adriane Galisteu a revelar os poderes do lampião. A influenciadora precisou escolher entre os pergaminhos amarelo e vermelho, optando pela segunda opção. Depois, ela entregou o outro para a atriz Bárbara Borges.

Em sequência o fazendeiro da semana, Pelé Milflows fez sua indicação como o fazendeiro da semana, colocando diretamente a peoa Bia na roça. Já na sede, a Deolane e Kerline foram os alvos, com a advogada recebendo sete votos e a influenciadora cinco.

No entanto, no momento em que Bárbara foi votar, Galisteu pediu para a atriz revelar o poder do pergaminho amarelo. Sendo assim, o voto que Deolane recebeu tinha peso dois, por isso fechou a noite com sete votos. E já no pergaminho vermelho, que estava com Deborah, tinha o poder de cancelar dois votos e ela escolheu tirar os votos de Pétala e Deolane em Kerline.

Já Iran foi para a roça puxado por Deolane e Lucas foi parar na roça por conta da dinâmica de fichas do baú, onde o peão acabou ficando com a ficha branca e completando a roça da semana.