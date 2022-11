‘Depois do Universo’ é destaque internacional na Netflix: ‘Podemos produzir bons filmes brasileiros’

Publicidade

Depois do Universo, romance da Netflix estrelado por Giulia Be e Henrique Zaga, tem recebido atenção internacional desde seu lançamento na plataforma de streaming no dia 27 de outubro.

O longa está há duas semanas entre os filmes em língua não inglesa mais vistos em todo o mundo, atualmente ocupando o terceiro lugar. A produção soma 32.910.000 horas assistidas desde a estreia até o último domingo, 6.

Leia também ‘Se fiz meu trabalho direito, vão se emocionar’, diz Giulia Be sobre estreia de ‘Depois do Universo’

Além disso, o drama entrou para o Top 10 de 43 países depois de seu lançamento, incluindo Argentina, Alemanha, Chile, Espanha, Israel, Itália, Portugal, Suíça, Venezuela e, claro, Brasil.

O longa conta a história de Nina, uma jovem pianista que convive com lúpus e sofre com a necessidade de sessões recorrentes de hemodiálise e a espera por um trasplante de rim.

A mentalidade pessimista da protagonista começa a mudar quando ela conhece o jovem médico Gabriel, que a ajuda a superar suas inseguranças e lutar pelo sonho de tocar na Orquestra Sinfônica de São Paulo.

Para o produtor André Carreira, isso mostra como o País está preparado para produzir longas-metragens de qualidade: “É a prova de que podemos produzir bons filmes brasileiros e de gêneros diferentes que agradam tanto ao público nacional quanto ao internacional”.

Continua após a publicidade

Já o diretor Diego Freitas afirmou estar “emocionado e honrado” em ver o sucesso de Depois do Universo. “Buscamos trazer esperança e mostrar o lado bom da vida por meio de uma história sensível. Esse resultado prova que, independentemente do idioma e, acima de tudo, o amor é universal”, disse.

Henrique Zaga e Giulia Be em cena de 'Depois do Universo'. Foto: Nat Odenbreit/Netflix

A cantora Giulia Be, que fez sua estreia como atriz interpretando Nina, comemorou o sucesso do longa através de uma live no Instagram nesta semana. Ela se emocionou ao falar sobre a música que escreveu especialmente para a produção, que também recebeu o nome de Depois do Universo.

“Eu acho que esse filme tem uma mensagem tão linda de amor e de esperança. Acho que as pessoas estão se conectando com essa música porque cada palavra que eu coloquei ali é verdade”, disse.

Henrique Zaga, que vive Gabriel, também celebrou os números do filme no Instagram: “Uau, nós nunca estaríamos aqui sem vocês assistindo e compartilhando nosso Depois do Universo”, disse.

“Este filme nos trouxe muita alegria em fazer, e ver isso impactar todos vocês tão emotivamente, e com esses números agora tornando tudo ainda mais especial. Muito obrigado”, completou.

Continua após a publicidade





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais