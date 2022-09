‘Depois do Universo’: Romance da Netflix com Giulia Be e Henrique Zaga ganha data de estreia

Depois do Universo, drama romântico nacional da Netflix, ganhou uma data de estreia nesta segunda-feira, 12. Estrelado pela cantora Giulia Be e pelo ator Henrique Zaga, o longa deve chegar ao catálogo de streaming no dia 27 de outubro.

Gravado em São Paulo, o filme investe no sucesso de histórias românticas entre o público brasileiro. Depois do Universo contará a história de Nina, uma pianista que convive com o diagnóstico de lúpus e espera por um transplante de rim.

Em 'Depois do Universo', Giulia Be é pianista que convive com diagnóstico de lúpus e vive romance com o médico Guilherme, interpretado por Henrique Zaga Foto: Nat Odenbreit/Netflix

A jovem se envolve com o médico Gabriel e precisa superar as inseguranças para conseguir realizar o sonho de tocar nos palcos com a Orquestra Sinfônica de São Paulo.

O longa é dirigido por Diego Freitas e ainda conta com nomes como João Miguel, Othon Bastos, Viviane Araújo, Isabel Fillardis e Denise Del Vecchio no elenco.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais