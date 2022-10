‘Desencantada’: Sequência de ‘Encantada’ tem data de estreia adiantada

Desencantada, filme que promete dar sequência aos acontecimentos do icônico Encantada, teve a data de estreia adiantada. O longa deve chegar ao catálogo do Disney+ no dia 18 de novembro, e não no dia 24 do mesmo mês, como anunciado anteriormente.

Estrelado por Amy Adams, Desencantada está em desenvolvimento desde 2010 após o sucesso da história da princesa Giselle. Na trama de 2007, a princesa questiona o “felizes para sempre” e desencadeia consequências no mundo da fantasia e na vida real.

'Desencantada' deve chegar ao catálogo do Disney+ no dia 18 de novembro. Foto: Walt Disney Studios

Desencantada agora trará Giselle e Robert, interpretado pelo ator Patrick Dempsey, 15 anos após o casamento. Os dois se mudam para o subúrbio em busca do “felizes para sempre”, mas a família passa a enfrentar uma série de acontecimentos após a protagonista desejar uma “vida de conto de fadas”.

Além de Amy e Patrick, os artistas James Marsden e Idina Menzel, presentes no primeiro longa, devem retornar. Nomes como Yvette Nicole Brown e Jayma Mays também farão parte do elenco.

Assista ao trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais